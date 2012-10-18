Дискинезия желчевыводящих путей

Если описанные состояния чаще повторяются после обеда из многих блюд, включающих острую жирную пищу, а боль переходит в кратковременную (но гораздо более острую), то врач, скорее всего, найдет гиперкинетическую дискинезию. Дополнительные признаки – утром горчит во рту, все время ощущается слабость, не только физическая, но и на эмоциональном уровне. Настроение подавленное, к тому же болезнь может ударить и по половой сфере, как у мужчин, так и женщин.