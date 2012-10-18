Эксперты считают, что Россия испытает проблемы с экспортом газа в АТР

Активность, с которой Китай стремится показать миру возможности по собственной добыче углеводородов, оценивается как газовая экспансия. Профессор Оксфордского университета Кен Вук Пак считает, что Китай не совсем честен, говоря о наличии большого объема ресурсов. По его словам, за последние 30 лет трижды проводилась оценка добычи газа в Китае, и в ближайшие 2-3 года ожидается четвертая. «До 2007 года она оценивалась в 120-150 млрд кубометров, к 2011 году эта оценка поднялась до 350 млрд кубов, а в июне этого года вдруг появилась величина 550 млрд кубов. Целый ряд НИИ утверждает, что эта цифра справедлива, но я сомневаюсь, этим цифрам доверять нельзя, - считает эксперт. - В ближайшие 10 лет достижимой величиной может быть добыча в районе 300 млрд кубов газа в год».