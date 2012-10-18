Финансовые аферы: Не верьте «австрийцам», процент приносящим…

Компании, предлагающие страховаться в Австрии или открыть счет в Швейцарии, основную работу ведут в странах СНГ, а их учредители - славяне
Не так давно столкнулся с очень грустной закономерностью, что все мои предостережения по поводу финансовых авантюр закончились плачевно для авантюристов. Еще грустнее, что практически были угаданы и сроки. Мне, конечно, хотелось бы ошибиться, так как те самые авантюристы занимают в моей жизни важное место, но это уже история, и ее результаты останутся неизменными. В наших силах - менять будущее.
Чуть более года назад ко мне обратился товарищ с горящими глазами от возможностей, которые давала одна их таких организаций. Называется она Devlani. Не будем вдаваться подробности финансовых дебрей, но вкратце всю работу компании можно охарактеризовать так: вы открываете личный кабинет в этой компании, пересылаете туда деньги, а специалисты этой компании управляют вашими «кровными», торгуя ими на валютной бирже. При этом сама компания зарабатывала, как изначально рассказывали, на части прибыли, сделанной для клиента. И показывая прибыль клиентам по их счетам в 5% в месяц, сложно было устоять, чтобы не отдать им деньги. Тем более, подобную статистику по счетам они показывали на протяжении достаточно долгого времени, без каких-либо «просадок», что для торговца на валютной бирже является нонсенсом. Рано или поздно этот денежный оазис должен был иссохнуть. Что и случилось в этом году. Компания объявила о техническом сбое, который привел к потере 99% инвестиций всех клиентов (а вот и оставшаяся прибыль организаторов компании). Если к этому добавить отсутствие отчетностей, то те, кто успел вывести деньги до сбоя, скорее всего, просто получали их из денег новичков, прибывших в систему. Ничего не напоминает?
Сам товарищ, кстати, успел вывести большую часть еще до сбоя и потерял всего-то тысячу долларов. Но приятного мало. А вот его начальник, который послушался рекомендаций товарища - уже около миллиона, но рублей.
Другой товарищ весной этого года решил пойти к отечественному «производителю» и отдал деньги в МММ-2011. Прекрасно отдавал себе отчет о том, что это за контора. Но на риск все равно пошел, потому что кто-то из знакомых уже себе дом построил за счет МММ-2011 (не факт, но внушает). А ведь к этому времени пирамида уже дошла до края нашей Родины - Дальнего Востока, и, пользуясь логикой, можно было предположить, что приток новых «инвесторов» скоро должен кончиться - некуда расти больше. А нет притока - нет и возможности выплачивать старым вкладчикам. И к лету вся эта система рухнула вместе с деньгами очередного товарища. Определенно можно сказать одно: «Да, 10 человек себе построят виллы за счет участия в МММ, но остальные 10 миллионов им это оплатят». В какой группе окажетесь вы - можете узнать в МММ-2012, если результат прошлых двух пирамид вам не очевиден.
С некоторыми компаниями удалось познакомиться и лично. Вот, например, ветеран нашего рынка - маклерская компания SI Save-Invest. Работают они у нас уже более 15 лет и предлагают накопительные страховые программы зарубежных страховых компаний. Все бы ничего, но работают там дилетанты, большинство которых о страховании и финансах слышали только на семинарах обучающих. Например, за рубежом вас даже слушать никто не будет, если вы не являетесь членом профессиональных ассоциаций и не имеете специализированного профильного образования. Подобные сетевые компании дают только те знания, которые нужны для продажи их продукта. А вот благосостояние клиента и последствия приобретения таких сложных и дорогостоящих продуктов мало кого волнуют.
Но дело не только в непрофессионализме участников сетевой схемы, а в том, что продукты, которые они предлагают, абсолютно убыточные с инвестиционной и накопительной точек зрения для людей, которые зарабатывают и тратят деньги в рублях, то есть - живут в России! Вот пример - один из основателей этой компании во Владивостоке, рассказал, что за 15 лет он инвестировал по 2 000 долларов ежегодно (до 2010 года). В купе с 3%-й ежегодной доходностью (а средняя ежегодная инфляция за этот период составила 17,5% - почувствуй инвестиционный «доход»), по окончанию программы он получил немногим больше 30 000 долларов (ведь еще есть издержки за управление и прочие комиссии компаний). И очень был расстроен (да ладно!), что на эти деньги даже автомобиль нормальный не купить. А ведь когда начинал, на те средства мог позволить себе приобрести квартиру. Вот вам и накопительное страхование через сетевой бизнес. А ведь сам продукт неплохой, но для нашей реальности есть куда более выгодные продукты за рубежом, но видать суммы комиссий тех самых компаний весят куда больше, чем польза от этих продуктов клиентам. Кстати, этот самый «директор», добившийся серьезных высот, более там не работает. Ушел в другую компанию (в которой теперь является руководителем всероссийского уровня), речь о которой и пойдет ниже.
Ну и собственно немного о новинке сезона - компании «Life Division», она же «Innovative Finanz AG», она же «Innovative Securities» с продуктом «Profit Max». Компания предлагает открывать так называемые сегрегированные (коллективные) инвестиционные счета в швейцарском банке, а дальше банк будет управлять вашими «евриками», а вы - наслаждаться баснословным доходностями. Больше всего удивляет доходность в валюте в 2008 и 2009 годах. Когда все рынки везде падали, они умудрялись зарабатывать по 15-25% годовых в валюте. На чем? Возможно, они инвестировали в новый «Facebook», но что-то пока не заметно его. Среди традиционных доводов - швейцарская надежность, при законодательстве Великобритании (а у них офис в Новой Зеландии, которая живет по английскому законодательству), при этом вся работа ведется только на территории стран СНГ. Если же к этому добавить отсутствие отчетности, упоминания о компании в налоговых органах, неудачных попытках найти себя в числе клиентов швейцарского банка, если звонить туда напрямую, и т.д., то становится ясно, что и сама схема привлечения людей и получения прибыли не особо отличается от того, что придумал Сергей МАВРОДИ.
Если вам предлагают финансовые продукты по схемам пирамид или сетевого маркетинга - скорее всего вы просто проспонсируете чью-то хорошую жизнь. Во всяком случае, я крайне настороженно отношусь к компаниям, которые называют себя международными со штаб-квартирами (зачастую это просто нано-офис с одной секретаршей) в финансовых столицах мира, и при этом основная их работа находится на территории России, Украины, Беларуси и Казахстана, а их учредители - славяне.
Все эти строки вряд ли повлияют на количество любителей халявы, которые в итоге сами все это и оплачивают. И я надеюсь, что эта маленькая история столицы саммита АТЭС станет для думающих людей чем-то полезным и убережет ваши деньги, силы и нервы от тех, кто этого не заслуживает.
Вячеслав КАРТАМЫШЕВ, эксперт в области личных инвестиций, директор ООО «Финион».