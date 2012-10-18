Финансовые аферы: Не верьте «австрийцам», процент приносящим…

Но дело не только в непрофессионализме участников сетевой схемы, а в том, что продукты, которые они предлагают, абсолютно убыточные с инвестиционной и накопительной точек зрения для людей, которые зарабатывают и тратят деньги в рублях, то есть - живут в России! Вот пример - один из основателей этой компании во Владивостоке, рассказал, что за 15 лет он инвестировал по 2 000 долларов ежегодно (до 2010 года). В купе с 3%-й ежегодной доходностью (а средняя ежегодная инфляция за этот период составила 17,5% - почувствуй инвестиционный «доход»), по окончанию программы он получил немногим больше 30 000 долларов (ведь еще есть издержки за управление и прочие комиссии компаний). И очень был расстроен (да ладно!), что на эти деньги даже автомобиль нормальный не купить. А ведь когда начинал, на те средства мог позволить себе приобрести квартиру. Вот вам и накопительное страхование через сетевой бизнес. А ведь сам продукт неплохой, но для нашей реальности есть куда более выгодные продукты за рубежом, но видать суммы комиссий тех самых компаний весят куда больше, чем польза от этих продуктов клиентам. Кстати, этот самый «директор», добившийся серьезных высот, более там не работает. Ушел в другую компанию (в которой теперь является руководителем всероссийского уровня), речь о которой и пойдет ниже.