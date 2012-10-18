ФУТБОЛ: Победу "Лучу-Энергия" принес хет-трик Тихоновецкого

ВЛАДИВОСТОК, 18 октября, ZRPRESS. Несмотря на выездную победу в Омске над местным "Иртышом" 2:3, "Луч-Энергия" остался на втором месте в турнирной таблице, уступая одно очко "Чите".
Накануне выезда в Омск желто-синие лишились двух игроков - Руслан КОРЯН в этом году на поле уже не выйдет. Не полетел на выезд и центральный полузащитник Руслан СУРОДИН, получивший травму в недавнем матче с "Якутией".
Стартовый состав "Луч-Энергия": КНИГА, УЧУРОВ, МОГИЛЕВСКИЙ, КАЗАНЦЕВ, САГИРОВ, ТИХИЙ, ИЗОТОВ, КОЛЫЧЕВ, АДЖИНДЖАЛ, РЕЗНИКОВ, ТИХОНОВЕЦКИЙ.
Героем матча стал Александр Тихоновецкий, оформивший первый хет-трик "Луча-Энергия" в новой истории клуба. Счет разыгравшийся в последних матчах нападающий открыл уже на 7-й минуте, десятью минутами позже оформил дубль и на 42-й минуте закрепил успешную серию точным ударом с 11-метровой отметки (предыдущий подход Тихоновецкого к "точке" в домашнем матче с "Якутией" завершился ударом выше ворот.
Стоит отметить, что аутсайдер первенства временами выглядел совсем неплохо, что не в последнюю очередь вызвано традиционными перепадами в игре нынешнего "Луча-Энергия". Два мяча в составе хозяев провел Антон БАГАЕВ.
Лидер турнира "Чита" на своем поле после первого тайма уступала "Сибири-2" 1:2, но благодаря дублю ГАРАННИКОВА все-таки вырвала победу, причем победный мяч был забит в компенсированное время.
Другие результаты: "Динамо" (Барнаул) - "Сахалин" 0:3, "Байкал" – "Сибиряк" 3:2, "Якутия" – "Смена" 0:1.
20 октября "Луч-Энергия" в Барнауле сыграет с "Динамо".
Олег КЛИМЕНКО, "Золотой Рог".
Фото c официального сайта ФК "Луч-Энергия".