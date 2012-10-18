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«Газпром» определяется с якутским газом

18 октября 2012, 18:26
Инвестиционное решение о разработке Чаяндинского месторождения и строительства газопровода «Якутия - Хабаровск - Владивосток» будет принято до конца года.

Инвестиционное решение о разработке Чаяндинского месторождения и строительства газопровода «Якутия - Хабаровск - Владивосток» будет принято до конца года.

«Мы пересмотрели сроки по вводу ряда месторождений и реализации ряда инвестиционных проектов. В частности, я могу сказать, что до конца этого года будет принято инвестиционное решение о начале разработки Чаяндинского месторождения и строительства газопровода «Якутия - Хабаровск - Владивосток», - заявил председатель правления концерна Алексей МИЛЛЕР.

Начало газопровода «Якутия - Хабаровск - Владивосток» будет находиться на Чаяндинском месторождении нефти и газа в Якутии. Частично он будет проходить внутри интегрированного коридора вместе со второй частью нефтепровода «Восточная Сибирь - Тихий океан». Вместе трубопроводы будут наполняться проектируемой станцией по производству сжиженного природного газа, которая будет производить сжиженный природный газ для экспорта в Японию и поставок на проектируемый нефтехимический комплекс в Приморье.

Евгений ИТАРОВ.

#Новости#Дальний Восток#Бизнес
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