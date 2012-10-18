«Газпром» определяется с якутским газом

Инвестиционное решение о разработке Чаяндинского месторождения и строительства газопровода «Якутия - Хабаровск - Владивосток» будет принято до конца года.
«Мы пересмотрели сроки по вводу ряда месторождений и реализации ряда инвестиционных проектов. В частности, я могу сказать, что до конца этого года будет принято инвестиционное решение о начале разработки Чаяндинского месторождения и строительства газопровода «Якутия - Хабаровск - Владивосток», - заявил председатель правления концерна Алексей МИЛЛЕР.
Начало газопровода «Якутия - Хабаровск - Владивосток» будет находиться на Чаяндинском месторождении нефти и газа в Якутии. Частично он будет проходить внутри интегрированного коридора вместе со второй частью нефтепровода «Восточная Сибирь - Тихий океан». Вместе трубопроводы будут наполняться проектируемой станцией по производству сжиженного природного газа, которая будет производить сжиженный природный газ для экспорта в Японию и поставок на проектируемый нефтехимический комплекс в Приморье.
Евгений ИТАРОВ.