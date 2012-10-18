Горностай - вечный символ Владивостока

Недостроенный полигон ТБО, высокие цены на его услуги для мусоровывозящих компаний, невозможность временно сконцентрировать отходы в другом месте и, видимо, недостаточный контроль то ли административных комиссий, то ли экологических прокуроров, и конечно, хамство по отношению к природе тех, кто устраивает свалки мусора в лесу, привели к тому, что в лес на полуострове Муравьева-Амурского уже не зайти, не рискуя вступить в это… Кучки и кучи мусора везде: вдоль дороги на Шамору – причем водитель грузовичка не утруждал себя целью вываливаемое из кузова спрятать: свернул, три–пять метров проехал и опорожнился. Мусора полно вдоль недостроенной трассы Снеговая – Горностай: пусть дорога не достроена, но проложена же, и проехать по ней с коварной целью совсем нетрудно. Вдоль дороги на Шамору от Луговой – Горностаевской трассы мусор сваливают уже не первый год. Единственное место, где лес пока еще относительно чист, - трасса Седанка – Патрокл - благодаря отсутствию с нее съездов для автотранспорта. Но со строительством оных, судьба и этих лесов понятна.