Кредит под гарантии фонда

В рамках Соглашения о сотрудничестве Дальневосточного банка ОАО «Сбербанк России» с Гарантийным фондом Хабаровского края рассмотрена первая заявка на кредитование под поручительство фонда и выдан первый транш, сообщает пресс-служба банка.
ООО «Премиум» стало первой компанией, которая получила финансовую поддержку банка при условии поручительства фонда. Напомним, что Дальневосточный банк ОАО «Сбербанк России» 3 июля 2012 года заключил соглашение о сотрудничестве с Гарантийным фондом Хабаровского края. Теперь в рамках соглашения фонд может выступать поручителем по кредитным договорам, заключенным банком с субъектами малого предпринимательства, в случае если заемщик не имеет достаточного обеспечения по кредиту.
В программе могут участвовать представители малого бизнеса, зарегистрированные и осуществляющие предпринимательскую деятельность на территории Хабаровского края.
«Заключение соглашения позволит существенно упростить процедуру оформления кредита под поручительство фонда, - отметила Марина ПЕРЕБЕЙНУС, заместитель председателя Дальневосточного банка ОАО «Сбербанк России». – Теперь клиенты работают напрямую с банком, все остальные процессы с Гарантийным фондом специалисты банка отрабатывают самостоятельно».