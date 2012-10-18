Кредит под гарантии фонда

ООО «Премиум» стало первой компанией, которая получила финансовую поддержку банка при условии поручительства фонда. Напомним, что Дальневосточный банк ОАО «Сбербанк России» 3 июля 2012 года заключил соглашение о сотрудничестве с Гарантийным фондом Хабаровского края. Теперь в рамках соглашения фонд может выступать поручителем по кредитным договорам, заключенным банком с субъектами малого предпринимательства, в случае если заемщик не имеет достаточного обеспечения по кредиту.