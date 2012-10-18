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Кредит под гарантии фонда

18 октября 2012, 19:45
В рамках Соглашения о сотрудничестве Дальневосточного банка ОАО «Сбербанк России» с Гарантийным фондом Хабаровского края рассмотрена первая заявка на кредитование под поручительство фонда и выдан первый транш.
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Банки

В рамках Соглашения о сотрудничестве Дальневосточного банка ОАО «Сбербанк России» с Гарантийным фондом Хабаровского края рассмотрена первая заявка на кредитование под поручительство фонда и выдан первый транш, сообщает пресс-служба банка.

ООО «Премиум» стало первой компанией, которая получила финансовую поддержку банка при условии поручительства фонда. Напомним, что Дальневосточный банк ОАО «Сбербанк России» 3 июля 2012 года заключил соглашение о сотрудничестве с Гарантийным фондом Хабаровского края. Теперь в рамках соглашения фонд может выступать поручителем по кредитным договорам, заключенным банком с субъектами малого предпринимательства, в случае если заемщик не имеет достаточного обеспечения по кредиту.

В программе могут участвовать представители малого бизнеса, зарегистрированные и осуществляющие предпринимательскую деятельность на территории Хабаровского края.

«Заключение соглашения позволит существенно упростить процедуру оформления кредита под поручительство фонда, - отметила Марина ПЕРЕБЕЙНУС, заместитель председателя Дальневосточного банка ОАО «Сбербанк России». – Теперь клиенты работают напрямую с банком, все остальные процессы с Гарантийным фондом специалисты банка отрабатывают самостоятельно».

#Новости#Банки#Дальний Восток#Общество
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