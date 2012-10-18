Кредиторы «Амурметалла» подали сигнал SOS

Спасение ОАО «Амурметалл» невозможно без поддержки властей на самом высоком уровне, считают кредиторы металлургического завода, в отношении которого введена процедура банкротства. Однако двум госкорпорациям, Внешэкономбанку (нынешнему акционеру «Амурметалла») и ОАО «НПК «Уралвагонзавод», пока не удалось договориться о совместной работе по выводу предприятия из кризиса.
По слова главы ВЭБа Владимира ДМИТРИЕВА, для Внешэкономбанка «важно наличие на предприятии профессиональной команды, которая бы спрямляла все цепочки от поставки сырья до выхода готовой продукции, под контролем, естественно, финансовых процессов со стороны ВЭБа как акционера».
Сейчас, отметил Дмитриев, в ситуации с «Амурметаллом» для ВЭБа существует «совершенно очевидный конфликт»: с одной стороны, банк отвечает за предприятие, а с другой, не имеет возможности влиять на операционную деятельность.
Тем временем с призывом о помощи в спасении метзавода выступили собственно кредиторы. «Erste Bank более 10 лет сотрудничает с «Амурметаллом» и предоставил предприятию в общей сложности $70 млн. Я хочу подчеркнуть, что мы до сих пор очень хорошо сотрудничаем. Но в результате мирового экономического кризиса, разразившегося в 2008 году, это предприятие столкнулось с серьезными трудностями. С нашей точки зрения, заслуживает большого уважения тот беспрецедентный пакет мер его поддержки, который был разработан и внедрен в 2009 году, что привело к стабилизации ситуации на заводе», - заявил представитель Erste Group AG.
Процедура санации на предприятии была недостаточно успешной, и несколько месяцев назад была начата процедура банкротства. «Мы входим в совет кредиторов предприятия и пытаемся найти какое-то серьезное решение. Однако спасение предприятия невозможно без поддержки властей на самом высоком уровне. Мы надеемся, что решение будет найдено», - подчеркнул представитель кредитора.
Ситуация на «Амурметалле» сложная, констатирует глава ВЭБа. «Сейчас нужно выделять деньги на закупку металлолома, решение вопроса, связанного с задолженностью по коммунальным платежам перед местной и региональной властью. Предприятие и сейчас уже находится в состоянии самоликвидации, и если не будут решены все вопросы, то это в конечном итоге упирается и в возникновение серьезных социальных проблем. Конечно, мы заинтересованы в том, чтобы предприятие функционировало», - отмечает Владимир Дмитриев.
Заместитель председателя правительства Хабаровского края - министр экономического развития и внешних связей региона Виктор КАЛАШНИКОВ в свою очередь отметил, что Хабаровский край прорабатывает законопроект о предоставлении предприятию на период санации налоговых освобождений по налогу на имущество.
Юрий РОГОВ, газета "Золотой Рог".