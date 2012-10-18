Кредиторы «Амурметалла» подали сигнал SOS

Тем временем с призывом о помощи в спасении метзавода выступили собственно кредиторы. «Erste Bank более 10 лет сотрудничает с «Амурметаллом» и предоставил предприятию в общей сложности $70 млн. Я хочу подчеркнуть, что мы до сих пор очень хорошо сотрудничаем. Но в результате мирового экономического кризиса, разразившегося в 2008 году, это предприятие столкнулось с серьезными трудностями. С нашей точки зрения, заслуживает большого уважения тот беспрецедентный пакет мер его поддержки, который был разработан и внедрен в 2009 году, что привело к стабилизации ситуации на заводе», - заявил представитель Erste Group AG.