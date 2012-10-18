МЭА дает оптимистичный прогноз для российского газа в АТР

В странах Азиатско-Тихоокеанского региона основные тенденции связаны с растущим спросом на энергоносители со стороны, прежде всего, Японии и Китая. По мнению МЭА, Япония, принявшая решение об отказе от атомных мощностей, не сможет окончательно от нее отказаться, в то же время импорт газа в страну будет интенсивно расти. Китай в свою очередь будет импортировать газ, и в очень больших количествах, так как ему вряд ли удастся повторить опыт США в сланцевой революции. Страна не сможет компенсировать растущее энергопотребление за счет угля, доля которого в настоящее время остается ведущей, из-за удаленности угольных месторождений, что делает его дорогостоящим.