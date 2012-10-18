МЭА дает оптимистичный прогноз для российского газа в АТР

ВЛАДИВОСТОК, 18 октября, ZRPRESS. Окно в АТР для Газпрома в среднесрочной перспективе останется открытым. Такой вывод следует из анализа перспектив мирового потребления природного газа, выполненного Международным энергетическим агентством (МЭА).
Как сообщает RBC, МЭА подготовило и представило на днях в Москве презентацию "Среднесрочный прогноз развития газового рынка", согласно которому в среднесрочной перспективе Россия останется крупнейшим экспортером газа в Европу, а Европа - крупнейшим потребителем российского газа. Экспорт газа из США вскоре станет соизмеримым с одной третью объема российского экспорта, а рост спроса на газ в азиатских странах будет непреклонно ускоряться. Для американского энергетического рынка МЭА делает оптимистичные прогнозы, это значит, что в перспективе американский газовый экспорт будет играть существенную роль.
В странах Азиатско-Тихоокеанского региона основные тенденции связаны с растущим спросом на энергоносители со стороны, прежде всего, Японии и Китая. По мнению МЭА, Япония, принявшая решение об отказе от атомных мощностей, не сможет окончательно от нее отказаться, в то же время импорт газа в страну будет интенсивно расти. Китай в свою очередь будет импортировать газ, и в очень больших количествах, так как ему вряд ли удастся повторить опыт США в сланцевой революции. Страна не сможет компенсировать растущее энергопотребление за счет угля, доля которого в настоящее время остается ведущей, из-за удаленности угольных месторождений, что делает его дорогостоящим.
Надежда ВОРОНЦОВА, газета "Золотой Рог".