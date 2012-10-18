Минвостокразвития России выехало на место строительства нефтехимического комплекса в Приморье

По решению Министра Российской Федерации по развитию Дальнего Востока – полномочного представителя Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе Виктора Ишаева ведомство возьмет на себя функции координатора и окажет содействие в реализации этого крупнейшего инвестиционного проекта.