Молодежь Владивостока отметила свой праздник

- Сегодня мы проводили конкурс «Stone skipping» - «Круги на воде». Люди развлекались, бросая в море плоские камешки и стараясь, чтобы они бежали и подпрыгивали по поверхности как можно дальше, - рассказала Екатерина Харчишина, директор Академии студенческих лидеров. - Самый лучший результат показали двое парней – их камешки подпрыгнули 17 раз, еще одному участнику удалось сделать 16 раз. Но, между прочим, была еще девушка, которая одна из первых закинула 11 раз. Победителям достались футболки, значки с символикой Дня молодежи, а также специальные сувенирные камни с надписью «Владивосток».