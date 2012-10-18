Педофилам больше не будут давать условные сроки

Как сообщалось, в МВД появились спецподразделения уголовного розыска по борьбе с педофилами. А в городах, где проживают менее миллиона человек, созданы аналогичные спецгруппы. Также был принят закон о химической кастрации осужденных за педофилию. Если же детский насильник попался несколько раз, наказание может быть вплоть до пожизненного срока. Однако до сих пор у педофилов был шанс остаться на свободе, если их случай по каким-то юридическим причинам казался не столь вопиющим.