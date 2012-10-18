Педофилам больше не будут давать условные сроки

Некоторые судьи теперь не смогут быть излишни добрыми к подонкам.
С 27 октября в России вступает в действие закон, запрещающий назначать условное наказание рецидивистам, педофилам и людям, совершившим тяжкое или особо тяжкое преступление.Таких людей оставлять на свободе нельзя. А в стране может появиться специальная служба, занимающаяся бывшими арестантами, сообщает «РГ».
Несколько лет назад в одном из российских городов вспыхнул скандал: 20-летний молодой человек несколько месяцев насиловал пятилетнюю племянницу. Когда дело вскрылось, педофила отправили на скамью подсудимых. Однако суд оценил порок всего в шесть лет условно. Мол, не так все страшно, как показалось ребенку. Смягчающим же обстоятельством было признано, что осужденный женат и имеет работу.
Подобных примеров можно привести массу. Иногда правоведы объясняют столь мягкие приговоры слабой доказательной базой. Однако общественность неизменно возмущается подобной снисходительностью к совратителям детей, считая, раз вина доказана, никаких поблажек быть не может. Если же доказательств не достаточно, человека, по большому счету, полагается оправдывать. Разве нет?
Теперь споры в прошлом: никаких вариантов у педофила не остается. Попался? Садись. А поймать должны каждого.
По данным правоохранителей, официально жертвами педофилов становится более трех тысяч детей в год, многие погибают. За десять лет число изнасилований детей увеличилось в десять раз. Цифры страшные.
Поэтому с бедой начали серьезно бороться. В прошлом году дела по педофилам были переданы в подследственность Следственному комитету России.
За десять лет число изнасилований детей увеличилось в десять раз. Поэтому введены жесткие меры к педофилам.
Как сообщалось, в МВД появились спецподразделения уголовного розыска по борьбе с педофилами. А в городах, где проживают менее миллиона человек, созданы аналогичные спецгруппы. Также был принят закон о химической кастрации осужденных за педофилию. Если же детский насильник попался несколько раз, наказание может быть вплоть до пожизненного срока. Однако до сих пор у педофилов был шанс остаться на свободе, если их случай по каким-то юридическим причинам казался не столь вопиющим.
По данным Судебного департамента при Верховном суде России, в прошлом году за развратные действия в отношении детей возраста от 12 до 14 лет было осуждено 93 человека. Из них 71 человек получил лишение свободы, еще 21 осужденный получил условный срок. Один развратник по каким-то причинам был освобожден от наказания.
Это далеко не все педофилы, оказавшиеся на скамье подсудимых за год. Речь только о тех, кому вменили статью Уголовного кодекса 135 часть 2.
За половые сношения и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим 14 лет (статья 134 часть 2), были осуждены 208 человек. Из низ 109 получили условный срок. Нужны ли комментарии? Опасные для детей преступники проходили и по другим статьям, в том числе связанным с насилием. Теперь введено жесткое правило - никаких условностей, только реальные сроки за такие преступления.
Другая новость: премьер-министр поручил минюсту вместе с другими ведомствами разработать законопроект о создании в нашей стране системы пробации. Подобная служба будет помогать бывшим арестантам устроиться на воле, чтобы не набедокурили, и присматривать за условно осужденными. Подразделения пробации могут быть созданы на базе уголовно-исполнительных инспекций Федеральной службы исполнения наказаний России.
ДОСЬЕ: Статистика рецидива не меняется из года в год. Примерно каждый третий человек, попадающий в тюрьму, уже бывал там и раньше. Например, в прошлом году более 260 тысяч осужденных уже имели судимость до этого. Причем в данной статистике не учитываются ранее снятые и погашенные судимости.
Кстати, бытует мнение, что раз человек попал на скамью подсудимых, обязательно будет срок. Это не так: в колонию попадает лишь меньшинство из осужденных. По данным Судебного департамента при Верховном суде России, в прошлом году условный срок получили более 285 тысяч человек. Всего же было осуждено более 806 тысяч человек. Реальный же срок был назначен около 237 тысячам осужденных. Остальные получили альтернативные наказания: штрафы, исправительные и обязательные работы и тому подобное.
Правоведы не раз говорили, что нашему правосудию надо уходить от карательного уклона советского образца. Статистика показывает, что тюрьма у нас уже не ставится во главу угла. Наказания должны быть соразмерными и адекватными. За мелочь - одно, за кровь и смерть - другое и посерьезней.
Тем не менее иногда практика вызывает вопросы. Например, за разбой при отягчающих обстоятельствах за год получили условные сроки более 2 тысяч человек. Надо ли полагать, что эти люди не опасны для общества?
Еще пример: в то же время за вымогательство при отягчающих обстоятельствах получили условные сроки 1 тысяча 353 человека. А за вымогательство при особо отягчающих обстоятельствах было 24 условных приговора из 244 осужденных. Какие были резоны? Надо изучать в конкретных делах.