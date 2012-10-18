Предложение будущим пенсионерам

«Начав сотрудничество с НПФ электроэнергетики, НОМОС-РЕГИОБАНК расширил ассортимент предложений для людей, которые заботятся о своем финансовом положении и стремятся сделать его более благоприятным и прогнозируемым в долгосрочной перспективе, - говорит вице-президент НОМОС-РЕГИОБАНКа Дмитрий ГРИДНЕВ. - Новая услуга будет интересна людям всех возрастов, ведь никогда не рано начинать думать о том уровне жизни, который вы бы хотели иметь после выхода на заслуженный отдых».