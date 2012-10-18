Приморские депутаты предлагают увеличить расходы на питание школьников

Во время обсуждения законопроекта депутаты заслушали руководителей профильных департаментов и вице-губернатора Приморского края Ирину Василькову. По ее словам, при подготовке законопроекта все потребности департаментов постарались свести к минимуму. "Это не бюджет роскоши, это достаточно аскетичный бюджет, не согласованы пока предложения департамента образования на сумму более 1,5 миллиардов рублей, расходы на программы в области здравоохранения, не предусмотрены средства на обеспечение полноценным питанием беременных женщин, повышение заработной платы работникам культуры и многие другие цели. Хотелось бы поддержки депутатов, чтобы денег было больше, и все проекты были реализованы, но нужно реализовать хотя бы самые важные", - отметила вице-губернатор.