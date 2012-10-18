Приморцам напоминают о том, как выглядят настоящие купюры

В 2011 году Банк России выпустил в обращение модифицированные в 2010 году банкноты образца 1997 года номиналом 500, 1 тыс. и 5 тыс. рублей в целях усиления их защиты от подделок. ГУ Банка России по Приморскому краю напоминает, что для надежного определения подлинности банкнот необходимо проверить не менее трех защитных признаков, а еще лучше - все.