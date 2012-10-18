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Примсоцбанк предоставил клиентам возможность проводить расчеты в казахстанских тенге

18 октября 2012, 17:34
Теперь импортеры из числа настоящих и будущих клиентов Примсоцбанка могут проводить расчеты с контрагентами в национальной валюте Казахстана.
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Банки

Примсоцбанк открыл корреспондентский счет в тенге в Дочернем банке АО «Сбербанк России» в Республике Казахстан, говорится в сообщении Примсоцбанка.

Теперь импортеры из числа настоящих и будущих клиентов Примсоцбанка могут проводить расчеты с контрагентами в национальной валюте Казахстана. В свою очередь экспортерам это дает возможность получить выручку от казахстанских покупателей в этой валюте. Частные клиенты также могут направлять платежи в Казахстан в тенге, отмечается в сообщении.

«Имея филиалы на территориях, граничащих с Республикой Казахстан (Омск, Челябинск, Екатеринбург), Примсоцбанк уделяет особое внимание сотрудничеству с финансовыми учреждениями этого государства. Открытие корреспондентского счета в тенге позволяет нам организовать расчеты без участия третьих валют, что в свою очередь ведет к снижению издержек наших клиентов», - сказал заместитель начальника управления международных и межбанковских операций банка Сергей ГОРОХ, слова которого приводятся в сообщении.

К настоящему времени Примсоцбанк установил партнерские отношения с ведущими банками Китая, Южной Кореи, Японии, Германии, США, Великобритании и Казахстана. Такая сеть позволяет проводить расчеты и платежи клиентов банка оперативно и с минимальными издержками, отмечается в пресс-релизе.

#Новости#Банки#Дальний Восток#Общество
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