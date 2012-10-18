Примсоцбанк предоставил клиентам возможность проводить расчеты в казахстанских тенге

Теперь импортеры из числа настоящих и будущих клиентов Примсоцбанка могут проводить расчеты с контрагентами в национальной валюте Казахстана. В свою очередь экспортерам это дает возможность получить выручку от казахстанских покупателей в этой валюте. Частные клиенты также могут направлять платежи в Казахстан в тенге, отмечается в сообщении.