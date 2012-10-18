Промсвязьбанк и МСП банк запустили новый кредит для МСБ

В Промсвязьбанке программа получила название «Кредит-Стимул». Заем предоставляется на срок от 2 до 5 лет на сумму от 3 млн рублей до 60 млн рублей. Процентная ставка составляет 14,25% годовых. Кредит может предоставляться как в форме единовременной ссуды, так и в форме кредитной линии с лимитом выдачи.