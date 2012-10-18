Психоневрологический интернат в Приморье привлек особое внимание прокуратуры

ВЛАДИВОСТОК, 18 октября, ZRPRESS. По инициативе прокурора Черниговского района к административной ответственности привлечены должностные лица психоневрологического интерната.
Прокуратурой Черниговского района проведена проверка исполнения законодательства о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд в деятельности Краевого государственного бюджетного учреждения социального обслуживания «Майский психоневрологический интернат».
В ходе надзорных мероприятий выявлены многочисленные нарушения закона в указанной сфере, допускаемые при проведении запросов котировок на поставки продуктов питания для нужд учреждения.
По фактам нарушения порядка размещения заказа на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд заказчиков в отношении должностных лиц учреждения социального обслуживания возбуждены дела об административных правонарушениях, предусмотренных частями 1.4, 13 статьи 7.30 КоАП РФ.
По результатам их рассмотрения 5 членов котировочной комиссии и руководитель психоневрологического интерната постановлениями Управления Федеральной антимонопольной службы России в Приморском крае привлечены к административной ответственности в виде штрафов, сообщает пресс-служба прокуратуры Приморского края.