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Психоневрологический интернат в Приморье привлек особое внимание прокуратуры

18 октября 2012, 15:56
Руководитель психоневрологического интерната постановлениями Управления Федеральной антимонопольной службы России в Приморском крае привлечен к административной ответственности.

ВЛАДИВОСТОК, 18 октября, ZRPRESS. По инициативе прокурора Черниговского района к административной ответственности привлечены должностные лица психоневрологического интерната.

Прокуратурой Черниговского района проведена проверка исполнения законодательства о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд в деятельности Краевого государственного бюджетного учреждения социального обслуживания «Майский психоневрологический интернат».

В ходе надзорных мероприятий выявлены многочисленные нарушения закона в указанной сфере, допускаемые при проведении запросов котировок на поставки продуктов питания для нужд учреждения.

По фактам нарушения порядка размещения заказа на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд заказчиков в отношении должностных лиц учреждения социального обслуживания возбуждены дела об административных правонарушениях, предусмотренных частями 1.4, 13 статьи 7.30 КоАП РФ.

По результатам их рассмотрения 5 членов котировочной комиссии и руководитель психоневрологического интерната постановлениями Управления Федеральной антимонопольной службы России в Приморском крае привлечены к административной ответственности в виде штрафов, сообщает пресс-служба прокуратуры Приморского края.

#Новости#Приморье#Происшествия
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