zr.media
ГлавноеВсе новости

Связь в Хабаровском крае будет в два раза быстрее

18 октября 2012, 19:57
ОАО «Мобильные ТелеСистемы» завершило масштабную модернизацию сети сотовой связи в Хабаровском крае. Все базовые станции 3G переведены на современные IP-технологии.
Сюжет
Связь

ОАО «Мобильные ТелеСистемы» завершило масштабную модернизацию сети сотовой связи в Хабаровском крае. Все базовые станции 3G переведены на современные IP-технологии. Проведенные работы позволили увеличить максимальную скорость передачи данных в сети МТС в Хабаровске в два раза - до 42 Мбит/с, сообщает пресс-служба компании.

Установка с начала года в регионе около сотни новых базовых станций GSM и 3G, а также дополнительная настройка действующей сети позволили значительно улучшить качество связи МТС в Хабаровском крае.

Параллельно с увеличением качественных характеристик действующей сети МТС продолжает реализацию масштабной программы строительства сети «третьего поколения» в Хабаровском крае. В 2012 году сеть «третьего поколения» МТС появилась в Комсомольске-на-Амуре и Николаевске-на-Амуре. На сегодняшний день сети 3G МТС доступны более чем 95% жителей края.

#Новости#Связь#Дальний Восток#Бизнес
Подпишитесь
Морской Порт «Аврора» помогает первоклассникам Приморья собраться в школу
30 августа, 17:49
«Терминал Астафьева» продемонстрировал свои возможности
30 августа, 12:15
«Терминал Астафьева» развивает футбольную инфраструктуру в Приморском крае
14 июля, 16:34
Корабелы Приморья для строительства судов получат металл местного производства
24 августа, 14:33
СМО «Восточно-страховой альянс» оформляет «Полис новорождённого»
13 июля, 11:14
Импортозамещение по-владивостокски: наступаем на пятки санкциям
19 июля, 13:56