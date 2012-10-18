Связь в Хабаровском крае будет в два раза быстрее

Параллельно с увеличением качественных характеристик действующей сети МТС продолжает реализацию масштабной программы строительства сети «третьего поколения» в Хабаровском крае. В 2012 году сеть «третьего поколения» МТС появилась в Комсомольске-на-Амуре и Николаевске-на-Амуре. На сегодняшний день сети 3G МТС доступны более чем 95% жителей края.