Связь в Хабаровском крае будет в два раза быстрее

ОАО «Мобильные ТелеСистемы» завершило масштабную модернизацию сети сотовой связи в Хабаровском крае. Все базовые станции 3G переведены на современные IP-технологии. Проведенные работы позволили увеличить максимальную скорость передачи данных в сети МТС в Хабаровске в два раза - до 42 Мбит/с, сообщает пресс-служба компании.
Установка с начала года в регионе около сотни новых базовых станций GSM и 3G, а также дополнительная настройка действующей сети позволили значительно улучшить качество связи МТС в Хабаровском крае.
Параллельно с увеличением качественных характеристик действующей сети МТС продолжает реализацию масштабной программы строительства сети «третьего поколения» в Хабаровском крае. В 2012 году сеть «третьего поколения» МТС появилась в Комсомольске-на-Амуре и Николаевске-на-Амуре. На сегодняшний день сети 3G МТС доступны более чем 95% жителей края.