Торговые рекомендации по самым ликвидным акциям

Ситуация в акциях Лукойла с момента выхода последней торговой рекомендации по сути практически не изменилась, не смотря на выход из сформировавшегося в октябре треугольника. По факту разрешение фигуры произошло вбок, и движение продолжилось в рамках диапазона 1920 - 1960. От направления выхода из него и будет зависеть дальнейшая динамика на ближайшую перспективу, и сейчас бумага вновь тестирует верхнюю его границу. В случае закрепления выше 1960 быки получат техническую возможность сводить бумагу сначала на 2000, а затем и на уровень долгосрочных максимумов на 2050. Дополнительную поддержку бумаге сейчас может оказывать информация о возможной выплате промежуточных дивидендов. При этом стоит отметить, что осцилляторы уже в зоне перекупленности, так что вскоре мы можем увидеть откат к текущей краткосрочной волне роста. Если же быкам не хватит сил на продолжение роста, то вновь актуальной целью движения станет уровень 1890. В результате наш торговый план остается без изменения, пока держим шорт, открытый ранее от 1940, с готовностью перевернуться в случае позитивного развития событий.Торговый план: