Тренд фондовой недели: Быки выстояли!

ВЛАДИВОСТОК, 18 октября, ZRPRESS. С прошлой среды рынок плавно снижался, однако продажи не носили массовый характер, и обороты оставляли желать лучшего, что позволило быкам без особых проблем выстоять, и при появлении позитивных данных в лице американской статистики и отчетов, снова начать рост. Финансовые советники БКС Премьер рассказали о ситуации на фондовых площадках:
«Пока сезон отчетов идет неплохо, что настраивает игроков на позитивный лад. Выходящая умеренно положительная статистика также прибавляет оптимизма. Если к этому добавить продолжающуюся программу QE3 и предвыборные дебаты в США, все складывается вполне удачно для дальнейшего умеренного роста рынков», - считает старший финансовый советник БКС Премьер во Владивостоке Анна Баталова.
Как отмечала эксперт в предыдущих обзорах, последний месяц перед американскими выборами президента будет крайне спокойным и с точки зрения экономики позитивным, так как ничто не должно помешать этому «шоу». Все это говорит о том, что рынкам в течение октября не стоит ждать неожиданного негатива, что и дает возможность продолжить покупки. Однако это американское «шоу», поэтому именно индексы Штатов и являются основными потребителями данного позитива. Наш рынок пока отстает и не спешит следовать за внешним фоном, игнорируя также и высокие цены на нефть, но тут сказывается низкий объем торгов и отсутствие крупных покупателей.
Европейский континент также способствует позитивным настроениям у инвесторов. Испания уже практически готова обратиться за международной финансовой помощью, а рейтинговое агентство Moody's после пересмотра суверенных рейтингов Испании накануне подтвердило их на прежнем уровне "Baa3", хотя и оставило прогноз негативным.
Техническая картина на недельном графике остается на стороне быков: ложный пробой восходящего тренда не получил реализации и теперь можно снова задуматься о 1500 по ММВБ. А слабость нашего рынка, как показывает практика, это всегда временное явление и потом, мы очень быстро наверстываем отставание от западных коллег.
«Для успешного продолжения роста необходимо выйти на 1500 по ММВБ и закрепиться на этом уровне, преодолев нисходящий тренд, тогда и появится маневр для нового рынка», - считает финансовый советник БКС Премьер Анатолий Кушнирук.
«Золотой Рог».