Тренд фондовой недели: Быки выстояли!

Как отмечала эксперт в предыдущих обзорах, последний месяц перед американскими выборами президента будет крайне спокойным и с точки зрения экономики позитивным, так как ничто не должно помешать этому «шоу». Все это говорит о том, что рынкам в течение октября не стоит ждать неожиданного негатива, что и дает возможность продолжить покупки. Однако это американское «шоу», поэтому именно индексы Штатов и являются основными потребителями данного позитива. Наш рынок пока отстает и не спешит следовать за внешним фоном, игнорируя также и высокие цены на нефть, но тут сказывается низкий объем торгов и отсутствие крупных покупателей.