Цунами не обрушится внезапно

Сам датчик размещен внутри черной кубической платформы, вместе с которой он должен опуститься на дно океана. Стального цвета кокон в форме кристалла с опознавательными надписями на гранях – буй-передатчик. С платформой он соединен более чем пятикилометровым нейлоновым тросом. Передача данных от датчика к бую осуществляется не по кабелю, как можно было бы предположить, а гидроакустическим способом – с помощью звуковых сигналов. Во время сброса буй уже находится в рабочем состоянии и передает информацию о погружении и метеорологической ситуации в районе постановки в центры цунами в Гонолулу, Сиэтл, в Южно-Сахалинск, Владивосток и Москву. Его погружение на глубину 5 км занимает около часа.