Цунами не обрушится внезапно

ВЛАДИВОСТОК, 18 октября, ZRPRESS. Это практически гарантируют результаты экспедиции российских ученых на научно-исследовательском судне Дальневосточного регионального научно-исследовательского гидрометеорологического института (ДВНИГМИ) «Академик Шокальский» только что вернувшемся во Владивосток.
Главной задачей экспедиции, организованной по заданию Росгидромета, была постановка на дне в северной части Тихого океана высокоточного датчика, непрерывно отслеживающего появление цунами в режиме реального времени. Цель – заблаговременное и безошибочное предупреждение населения прибрежных районов о приближающейся волне-убийце.
Сейчас в бассейне Тихого океана отслеживают появление цунами примерно 50 буев, принадлежащих разным странам. Российской Федерацией в рамках Федеральной целевой программы «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Российской Федерации до 2015 года» разработана своя стратегия раннего предупреждения населения об угрозе цунами на Тихоокеанском побережье. Кроме уже действующих 23 прибрежных автоматизированных станций, программой предусмотрена и установка трех глубинных комплексов предупреждения об угрозе цунами, которые все вместе станут частью единой Мировой системы предупреждения цунами.
Первый из российских глубинных датчиков был установлен ДВНИГМИ в 2010 г. недалеко от Южно-Курильска. Свою эффективность он доказал буквально через полгода в марте 2011 г. во время «фукусимского» землетрясения, за полчаса до прихода цунами предупредив о нем жителей Южных Курил. Благодаря этому предупреждению на российских островах удалось избежать человеческих жертв, а хозяйственный ущерб был сведен к минимуму. Пострадало лишь одно судно, которое не успело отшвартоваться и выйти в море.
Установкой второго комплекса, производства американской фирмы «SAIC», и занималась примерно в 240-ка милях к востоку от о. Симушир нынешняя экспедиция ДВНИГМИ. На снимке вы видите его лежащим на боку на палубе НИС «Академик Шокальский» перед сбросом в воду. Весит эта система более 2,5 тонн. Ее габариты 2,5х1,5х3 м.
Сам датчик размещен внутри черной кубической платформы, вместе с которой он должен опуститься на дно океана. Стального цвета кокон в форме кристалла с опознавательными надписями на гранях – буй-передатчик. С платформой он соединен более чем пятикилометровым нейлоновым тросом. Передача данных от датчика к бую осуществляется не по кабелю, как можно было бы предположить, а гидроакустическим способом – с помощью звуковых сигналов. Во время сброса буй уже находится в рабочем состоянии и передает информацию о погружении и метеорологической ситуации в районе постановки в центры цунами в Гонолулу, Сиэтл, в Южно-Сахалинск, Владивосток и Москву. Его погружение на глубину 5 км занимает около часа.
Буй специально окрашен в неброский стальной цвет, который маскирует его в морских волнах. Известен случай, когда чилийский рыбаки, обнаружив у своих берегов ярко-оранжевый буй датчика наблюдения за цунами, сорвали его с якоря, позарившись на трос в специальной необрастающей оболочке. Далеко они, в прочем, не ушли – их задержала морская охрана, потом был суд и гигантский штраф, ведь цена одного такого устройства превышает 1 миллион долларов США.
Между тем, постановка датчика на глубине 5 км совсем не простая задача даже для такого оснащенного судна как «Академик Шокальский». В заданном районе мощным эхолотом нужно выбрать на дне ровную площадку и осуществить сброс платформы с датчиком и буем с таким расчетом, чтобы через час – примерно столько длится погружение прибора на глубину 5 км – он встал на ровное дно. Вся процедура подготовки и установки прибора заняла в этот раз примерно 8 часов и прошла, благодаря слаженным действиям членов экспедиции и команды судна, очень четко.
- Экспедиция планировалась на наиболее благоприятный с точки зрения метеоусловий сезон – с середины сентября до середины октября, - рассказывает один из участников экспедиции кандидат географических наук Александр Ломакин. – Но год выдался аномальный по количеству тайфунов, и судно за время экспедиции шесть раз попадало в штормы или было вынуждено уходить от них. Такая погода в этом районе была отмечена впервые за все время метеонаблюдений.
- По нашим расчетам трех глубинных датчиков должно быть достаточно, чтобы обеспечить раннее распознавание цунами на подступах к российскому побережью и своевременно предупредить о нем людей, - мнение директора Дальневосточного регионального научно-исследовательского гидрометеорологического института Юрия ВОЛКОВА. - Их расположение рассчитано таким образом, чтобы в случае прохождения над ними цунами можно было получить наиболее полную картину, характеризующую его мощность, направление и «время в пути».
Всемирной метеорологической организацией Российским буям присвоены номера 21401 и 21402. По этим номерам их можно найти на сайте Тихоокеанского центра предупреждения цунами www.ndbc.com и в режиме реального времени в открытом доступе получать информацию о состоянии океана, которую они передают. К слову, не все страны обеспечивают свободный доступ к такого рода информации. Китай и Япония, например, ее закрывают.
Согласно планам Росгидромета третий российский глубоководный буй, наблюдающий за цунами, будет установлен ДВНИГМИ в следующем 2013 г. Вероятно, он будет зарегистрирован под номером 21403, сообщает пресс-служба ДВНИГМИ.