В Приморье депутаты предлагают доплачивать по 200 тысяч рублей за третьего ребенка и за пятого

Напомним, что по действующей редакции закона размер регионального материнского (семейного) капитала в Приморском крае составляет 30 тысяч рублей. Приморские депутаты ранее предлагали увеличить его до 100 тысяч рублей, но не нашли понимания у исполнительной власти. При внесении изменений в краевой закон "О социальной поддержке льготных категорий граждан, проживающих на территории Приморского края", в июле текущего года администрация края предложила выплачивать 100 тысяч рублей только при рождении третьего ребенка, а для четвертого и последующих детей оставить прежний размер семейного капитала - 30 тысяч рублей. В результате, решение по данному вопросу принято не было.