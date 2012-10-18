В Приморском крае новая система налогообложения вызвала горячие споры

Законопроект устанавливает размер потенциального дохода, который могут получать индивидуальные предприниматели за год по каждому из видов деятельности. По одним из них данный размер зависит от количества транспортных средств, по другим - от численности работников. При применении патентной системы налогообложения индивидуальный предприниматель вправе привлекать наемных работников, но не более 15 человек за налоговый период по всем видам предпринимательской деятельности. В проекте закона для шести и более работников, включая предпринимателя, приняты максимальные размеры годового дохода, предложенные органами местного самоуправления и членами Совета по развитию малого и среднего предпринимательства.