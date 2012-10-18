В России продолжается борьба с фальшивомонетчиками

Все эти меры носят отнюдь не случайный характер. С начала 2012 года в Липецкой области зарегистрировано целых 107 случаев изготовления и сбыта фальшивых денежных купюр, из них раскрыто 11 (для сравнения в 2011 году за тот же период зафиксировано 131 преступление, раскрыто лишь три из них). В Елецком районе, благодаря принятым мерам безопасности, был выявлен один факт попытки сбыта поддельных денег – мужчина попытался расплатиться фальшивой пятитысячной купюрой.