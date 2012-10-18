«Восточный экспресс банк» размещает допэмиссию

Решение о допэмиссии 18 млрд обыкновенных акций номиналом 1 копейка, что составляет 19,6% от увеличенного уставного капитала, совет директоров банка утвердил 29 июня. В результате размещения допэмиссии уставный капитал банка возрастет на 24%, или на 180 млн рублей, до 919,7 млн рублей.