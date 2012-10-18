«Восточный экспресс банк» размещает допэмиссию

«Восточный экспресс банк» до конца октября планирует разместить допэмиссию акций среди новых инвесторов. Пока подведены только итоги размещения допэмиссии по преимущественному праву, в рамках этой процедуры внес средства также председатель правления банка Сергей ВЛАСОВ.
Из существующих акционеров банка свои доли в ходе допэмиссии могут поддержать инвестфонд Baring Vostok Private Equity Fund IV и Международная финансовая корпорация (IFC, входит в группу Всемирного банка).
Решение о допэмиссии 18 млрд обыкновенных акций номиналом 1 копейка, что составляет 19,6% от увеличенного уставного капитала, совет директоров банка утвердил 29 июня. В результате размещения допэмиссии уставный капитал банка возрастет на 24%, или на 180 млн рублей, до 919,7 млн рублей.
В настоящее время уставный капитал банка составляет 739 млн 683 тыс. 751,31 рублей, он разделен на 73 млрд 163 млн 205 тыс. 131 обыкновенных акций и 805,1 млн привилегированных акций. Номинал каждой акции - 1 копейка.
Ольга ДОБРОЛЮБОВА.