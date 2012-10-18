Выбирая, в какой банк разместить деньги, нужно убедиться, что вы пришли именно в банк

Исполнился год с момента открытия представительства государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ) в Дальневосточном федеральном округе. Об основных направлениях деятельности представительства «ЗР» рассказал его руководитель Алексей АРЮКОВ.
- Алексей Викторович, вкладчики банков уже хорошо знают, что такое Агентство по страхованию вкладов, или до сих пор приходится объяснять, в чем заключается ваша деятельность?
- Главная задача, поставленная перед нами законом, - обеспечение функционирования системы обязательного страхования вкладов, которая призвана защищать банковские сбережения граждан и повышать доверие населения к банковской системе страны. А значит, содействовать укреплению финансовой стабильности в целом. Но наша «титульная» функция - не единственная. Со временем появилось еще две: управление ликвидацией (конкурсным производством) в банках и осуществление мер по предупреждению банкротства социально и экономически значимых кредитных организаций - санация. Такое сочетание функций позволяет агентству максимально эффективно осуществлять его миссию - комплексную защиту прав кредиторов проблемных банков.
- Какие вклады сегодня являются застрахованными?
- Застрахованными являются все денежные средства в рублях и иностранной валюте, размещенные во вклад или на банковский счет в банке - участнике системы страхования вкладов. Например, зарплата, которая перечисляется на банковскую карту, тоже застрахована. В расчет страхового возмещения включаются также все причитающиеся проценты по вкладу, начисленные на день, предшествующий дню отзыва лицензии. Максимальная сумма страхового возмещения по вкладам одного человека в одном банке составляет 700 тыс. рублей.
Но, выбирая, в какой банк разместить во вклад собственные деньги, прежде всего, нужно убедиться, что вы пришли именно в банк. В последнее время многие кредитные кооперативы и микрофинансовые организации привлекают деньги, обещая высокий процент. Средства, размещенные в подобных учреждениях, не застрахованы системой обязательного страхования вкладов (ССВ). Ее действие распространяется только на банки, имеющие специальную лицензию Банка России. Такие банки в своих отделениях размещают свидетельство о включении в ССВ и узнаваемые наклейки «Вклады застрахованы. Система страхования вкладов».
- Когда наступает право на получение страхового возмещения?
- Страховое возмещение выплачивается вкладчикам банков, у которых была отозвана лицензия Банка России на осуществление банковских операций. Это событие называется страховым случаем. Информация о наступлении страхового случая публичная. Она появляется в печатных СМИ и на сайте Агентства по страхованию вкладов. Кроме того, каждому вкладчику направляется официальное почтовое уведомление.
Выплаты страхового возмещения начинаются не позднее, чем через 14 дней после отзыва у банка лицензии. Например, в прошлом году они начинались в среднем через 11-12 дней. Процедура выплат максимально упрощена и, как правило, занимает несколько минут. Вкладчику нужно с паспортом обратиться в банк-агент, уполномоченный АСВ выплачивать страховку. Можно не забирать деньги наличными, а оставить поручение на их перечисление на любой другой счет. Но, как показывает практика, многие вкладчики предпочитают полученное страховое возмещение тут же размещать во вклад в банке-агенте.
- Какова статистика страховых случаев на территории ДФО со времени принятия закона о страховании вкладов?
- За 8 лет в ДФО лицензии были отозваны у 7 банков. Последний страховой случай произошел в августе текущего года, Банк России отозвал лицензию у банка «Камчатка» (Камчатский край). Выплаты агентством начались на 12-й день после отзыва лицензии, и на сегодня выплачено 111,3 млн рублей, т.е. 86% суммы страховой ответственности АСВ по банку «Камчатка».
Сергей КУЗЬМИН.