Выбирая, в какой банк разместить деньги, нужно убедиться, что вы пришли именно в банк

Выплаты страхового возмещения начинаются не позднее, чем через 14 дней после отзыва у банка лицензии. Например, в прошлом году они начинались в среднем через 11-12 дней. Процедура выплат максимально упрощена и, как правило, занимает несколько минут. Вкладчику нужно с паспортом обратиться в банк-агент, уполномоченный АСВ выплачивать страховку. Можно не забирать деньги наличными, а оставить поручение на их перечисление на любой другой счет. Но, как показывает практика, многие вкладчики предпочитают полученное страховое возмещение тут же размещать во вклад в банке-агенте.