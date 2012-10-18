Выдача ипотеки банками РФ в IV квартале вырастет на 39%

При этом эксперты «ДельтаКредита» ожидают продолжения роста ставок по ипотеке. «Наиболее вероятно, что средневзвешенная ставка по рублевым ипотечным кредитам будет продолжать расти. Цены на недвижимость в четвертом квартале будут традиционно показывать сезонный рост по сравнению со вторым-третьим кварталами 2012 года», - говорится в сообщении банка.