Выдача ипотеки банками РФ в IV квартале вырастет на 39%

Объем ипотечных кредитов, которые будут выданы банками РФ в четвертом квартале 2012 года, составит 335,9 млрд рублей. Такой прогноз приводится в сообщении банка «ДельтаКредит», специализирующегося на ипотечном кредитовании.
За аналогичный период прошлого года объем выданных ипотечных кредитов составил 245,5 млрд рублей. Таким образом, рост в годовом выражении может составить 39%.
В октябре объем выдачи ипотеки согласно прогнозу составит 99,6 млрд рублей, что на 42% больше, чем в октябре 2011 года (69,6 млрд рублей).
В качестве основных тенденций ипотечного рынка в четвертом квартале банк выделяет рост объема выданных ипотечных кредитов на первичном рынке, проведение акций банков совместно с застройщиками, либерализация требований банков к объектам застройки.
При этом эксперты «ДельтаКредита» ожидают продолжения роста ставок по ипотеке. «Наиболее вероятно, что средневзвешенная ставка по рублевым ипотечным кредитам будет продолжать расти. Цены на недвижимость в четвертом квартале будут традиционно показывать сезонный рост по сравнению со вторым-третьим кварталами 2012 года», - говорится в сообщении банка.