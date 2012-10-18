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Выдача ипотеки банками РФ в IV квартале вырастет на 39%

18 октября 2012, 17:35
Объем ипотечных кредитов, которые будут выданы банками РФ в четвертом квартале 2012 года, составит 335,9 млрд рублей.
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Банки

Объем ипотечных кредитов, которые будут выданы банками РФ в четвертом квартале 2012 года, составит 335,9 млрд рублей. Такой прогноз приводится в сообщении банка «ДельтаКредит», специализирующегося на ипотечном кредитовании.

За аналогичный период прошлого года объем выданных ипотечных кредитов составил 245,5 млрд рублей. Таким образом, рост в годовом выражении может составить 39%.

В октябре объем выдачи ипотеки согласно прогнозу составит 99,6 млрд рублей, что на 42% больше, чем в октябре 2011 года (69,6 млрд рублей).

В качестве основных тенденций ипотечного рынка в четвертом квартале банк выделяет рост объема выданных ипотечных кредитов на первичном рынке, проведение акций банков совместно с застройщиками, либерализация требований банков к объектам застройки.

При этом эксперты «ДельтаКредита» ожидают продолжения роста ставок по ипотеке. «Наиболее вероятно, что средневзвешенная ставка по рублевым ипотечным кредитам будет продолжать расти. Цены на недвижимость в четвертом квартале будут традиционно показывать сезонный рост по сравнению со вторым-третьим кварталами 2012 года», - говорится в сообщении банка.

#Новости#Банки#Дальний Восток#Общество
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