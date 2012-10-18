Золото растет на фоне слабости доллара

Сообщения о том, что Испания готовит официальный запрос к ЕЦБ об открытии кредитной линии в ESM оказало поддержку курсу единой валюты, в том числе в паре против доллара (EUR/USD). "Если появится механизм, способный в случае необходимости удержать испанские финансовые проблемы в разумных рамках, это несомненно добавит уверенности участникам торгов, - сказал Сян Нан, аналитик CITICS Futures Co. - Слабеющий при этом доллар поддержит спрос на рисковые активы, в том числе и на золото".