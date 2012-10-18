Золото растет на фоне слабости доллара

ВЛАДИВОСТОК, 18 октября, ZRPRESS. Стартовавшая в четверг встреча лидеров ЕС на саммите в Брюсселе ожидается экспертами с определенным оптимизмом, после того как Испания и Германия просигнализировали о готовности к активным поискам компромисса в вопросе решения долговых проблем. Доллар продолжил ослабевать, чем оказал поддержку ценам на золото. Подробности от аналитиков БКС Премьер во Владивостоке.
Сообщения о том, что Испания готовит официальный запрос к ЕЦБ об открытии кредитной линии в ESM оказало поддержку курсу единой валюты, в том числе в паре против доллара (EUR/USD). "Если появится механизм, способный в случае необходимости удержать испанские финансовые проблемы в разумных рамках, это несомненно добавит уверенности участникам торгов, - сказал Сян Нан, аналитик CITICS Futures Co. - Слабеющий при этом доллар поддержит спрос на рисковые активы, в том числе и на золото".
В свою очередь, эксперты Commerzbank, помимо стимулирующей активности мировых ЦБ, выделяют и форс-мажор со знаком "минус" из Южной Африки, как один из факторов роста цен на золото, особенно перед стартом сезона фестивалей в Индии, являющейся одним из ключевых потребителей металла в мире.
Вчера цены одной тройской унции золота выросла на 0.8%, вернувшись выше сильного технического уровня $1740, сумев закрепиться к середине среды чуть выше $1750/тр.унц.
"Золотой Рог".