ГИБДД будет сообщать налоговой о цене продажи авто

ГИБДД будет передавать в налоговую службу информацию о цене сделки по продаже автомобиля при регистрации нового владельца, говорится в сообщении Федеральной налоговой службы (ФНС) России, опубликованном по итогам совещания по вопросам информационного взаимодействия между ведомствами.
«На совещании принято решение о предоставлении органами ГИБДД сведений о цене сделки в случае смены владельца транспортного средства на основании договора купли-продажи в целях контроля за уплатой налога на доходы физических лиц», - говорится в сообщении ФНС.
В настоящее время граждане обязаны самостоятельно задекларировать размер дохода от продажи имущества, в том числе, транспортных средств.
На совещании также обсуждались вопросы информационного взаимодействия в условиях планируемого с 2013 года перехода на проведение регистрации транспортных средств за физическими лицами по месту их жительства любым регистрационным подразделением Госавтоинспекции Российской Федерации.