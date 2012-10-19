ГИБДД будет сообщать налоговой о цене продажи авто

ГИБДД будет передавать в налоговую службу информацию о цене сделки по продаже автомобиля при регистрации нового владельца, говорится в сообщении Федеральной налоговой службы (ФНС) России, опубликованном по итогам совещания по вопросам информационного взаимодействия между ведомствами.