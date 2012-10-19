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ГИБДД будет сообщать налоговой о цене продажи авто

19 октября 2012, 21:51
В настоящее время граждане обязаны самостоятельно задекларировать размер дохода от продажи имущества, в том числе, транспортных средств.
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Налоги

ГИБДД будет передавать в налоговую службу информацию о цене сделки по продаже автомобиля при регистрации нового владельца, говорится в сообщении Федеральной налоговой службы (ФНС) России, опубликованном по итогам совещания по вопросам информационного взаимодействия между ведомствами.

«На совещании принято решение о предоставлении органами ГИБДД сведений о цене сделки в случае смены владельца транспортного средства на основании договора купли-продажи в целях контроля за уплатой налога на доходы физических лиц», - говорится в сообщении ФНС.

В настоящее время граждане обязаны самостоятельно задекларировать размер дохода от продажи имущества, в том числе, транспортных средств.

На совещании также обсуждались вопросы информационного взаимодействия в условиях планируемого с 2013 года перехода на проведение регистрации транспортных средств за физическими лицами по месту их жительства любым регистрационным подразделением Госавтоинспекции Российской Федерации.

#Новости#Налоги#Дальний Восток#Общество
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