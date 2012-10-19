Как накормить ребенка на 7 руб., когда булка хлеба в Тугуре стоит 80 руб.?

Как сообщает пресс-служба Законодательной думы, в этом селе все ученики - из малоимущих семей, их нужно обеспечить горячим питанием, на что краевой бюджет выделяет 2 рубля 08 копеек. Из районного бюджета добавляется еще около 5 рублей. Как накормить ребенка на семь рублей, когда булка хлеба в Тугуре стоит 80 рублей? В Тугуре и Чумикане вместо родительской платы за питание, которую люди просто не в силах произвести, селяне приносят в школу картошку, капусту и другие овощи, выращенные на своем огороде, а также рыбу и ягоду – для приготовления детских обедов. Как рассказала директор тугурской школы Ольга ЧЕПАЛОВА, у некоторых ребят это бывает единственная еда за день.