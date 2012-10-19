Как накормить ребенка на 7 руб., когда булка хлеба в Тугуре стоит 80 руб.?

В Законодательной думе Хабаровского края начали работу над проектом регионального бюджета на 2013 год. Одной из социальных статей, которой депутаты в этот раз уделят особое внимание, может стать питание школьников. Во всяком случае, с таким настроем вернулся из поездки в районы им. Полины Осипенко и Тугуро-Чумиканский председатель постоянного комитета по законности и социальной защите населения Евгений СИДЮРКИН.
На прошедших встречах директора школ обратили внимание председателя комитета на то, что в северных отдаленных населенных пунктах овощи и фрукты являются большой редкостью на столах учащихся. А школьники Тугура на вопрос депутата: «Вы когда ели апельсины?», пожали плечами и сказали: «Мы ели рыбу!»
Как сообщает пресс-служба Законодательной думы, в этом селе все ученики - из малоимущих семей, их нужно обеспечить горячим питанием, на что краевой бюджет выделяет 2 рубля 08 копеек. Из районного бюджета добавляется еще около 5 рублей. Как накормить ребенка на семь рублей, когда булка хлеба в Тугуре стоит 80 рублей? В Тугуре и Чумикане вместо родительской платы за питание, которую люди просто не в силах произвести, селяне приносят в школу картошку, капусту и другие овощи, выращенные на своем огороде, а также рыбу и ягоду – для приготовления детских обедов. Как рассказала директор тугурской школы Ольга ЧЕПАЛОВА, у некоторых ребят это бывает единственная еда за день.
- По вопросу питания детей я был в хабаровской школе №85, где директор пытался меня убедить, что сегодня 32 рубля на питание ребенка в хабаровской школе – это очень плохо и очень мало. Мы прилетаем в район имени Полины Осипенко – там на 17 рублей кормят детей, а в Тугуре – еще сложнее! В Хабаровске куриное яйцо стоит восемь рублей, а здесь на весь обед дают семь рублей – шокирован Евгений Сидюркин. Председатель комитета пообещал, что вопросом детского питания депутаты займутся вплотную. И, может быть, при рассмотрении бюджета края на 2013 год уже что-то удастся поправить.