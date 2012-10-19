Министерство сельского хозяйства Хабаровского края снизило прогноз развития отрасли

Стоит отметить, что почти 80% затрат на страхование посевов покрываются субсидиями из федерального и краевого бюджетов. В Хабаровском крае в 2012 году застраховано только 4,4% посевных площадей, что, впрочем, в 11,5 раза превышает уровень 2011 года и является самым высоким показателем за весь срок реализации программы снижения рисков. Ирина Никулина сообщила, что основной причиной недостаточного развития страхования является слабая подготовка селянами документации в соответствии с требованиями страховых компаний. Отсутствие сертификатов районирования, сертификатов качества семян привело к тому, что целому ряду сельхозпроизводителей не удалось подготовить документы в установленные сроки. Но все учатся, и уже в 2013 году площадь застрахованных площадей будет доведена до 15%.