Министерство сельского хозяйства Хабаровского края снизило прогноз развития отрасли

Реализация в Хабаровском крае целевой программы поддержки сельского хозяйства на 2008–2012 годы позволила увеличить выпуск продукции в сопоставимой оценке почти на 9%. Привлечь инвестиции в отрасль в объеме 3,5 млрд рублей. Довести долю прибыльных сельхозпредприятий с 47% до 80%. Однако уже в 2012 году министерство сельского хозяйства пересмотрело собственные планы и снизило прогноз развития отрасли. Об этом было заявлено на внеочередном заседании Законодательной думы Хабаровского края, депутаты которой рассмотрели вопрос изменения параметров документа в части увеличения объемов финансирования программных мероприятий.
Как рассказала заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Хабаровского края Ирина НИКУЛИНА, динамика развития отрасли в 2012 году составит в целом не 104,2%, заложенных в программе, а 100,8%. При этом особенно резко меняется индекс роста животноводческого сектора – с 107,6% по плану до 100,2% по ожидаемому факту. Такое торможение особенно неприятно на фоне показателей развития в 2011 году, составивших только 95,8% от объемов 2010 года.
Несмотря на данные об увеличении доли прибыльных сельхозпредприятий, рентабельность этого производства находится под постоянным внешним давлением. Дело в том, что темпы роста цен на сельхозпродукцию в последние 5 лет были значительно ниже, чем на электроэнергию, минеральные удобрения, дизельное топливо, на прочие материалы.
Депутат Михаил СОРОКИН подверг сомнению правильность краевой политики в отношении развития сельскохозяйственного сектора, отметив, что бюджет тратит на его поддержку все больше, а получает все меньше:
- Кроме сои, в плюсах ничего нет. Картофель – минус 20%, овощи – минус 30%, 50%. Рентабельность вложения бюджетных средств ниже нуля.
В качестве одного из успехов программы краевой минсельхоз привел данные по увеличению урожайности картофеля до 160,2 центнера с га. Но Михаил Сорокин заявил, что урожайность не является в данном случае объективным показателем успеха:
- Я знаю, во многих районах выращивают картофель, половину которого негде хранить и некуда девать. Сейчас начались холода, хозяйства картошку заморозят, выкинут, получат страховку, а к будущей весне опять возьмут бесплатный семенной фонд. И так из года в год.
Стоит отметить, что почти 80% затрат на страхование посевов покрываются субсидиями из федерального и краевого бюджетов. В Хабаровском крае в 2012 году застраховано только 4,4% посевных площадей, что, впрочем, в 11,5 раза превышает уровень 2011 года и является самым высоким показателем за весь срок реализации программы снижения рисков. Ирина Никулина сообщила, что основной причиной недостаточного развития страхования является слабая подготовка селянами документации в соответствии с требованиями страховых компаний. Отсутствие сертификатов районирования, сертификатов качества семян привело к тому, что целому ряду сельхозпроизводителей не удалось подготовить документы в установленные сроки. Но все учатся, и уже в 2013 году площадь застрахованных площадей будет доведена до 15%.
Согласно верстаемой сейчас федеральным Минсельхозом новой программе, в период с 2013 по 2020 годы основное развитие сельского хозяйства РФ будет нацелено на привлечение кадров в село. Этот вопрос актуален и для Хабаровского края, где за время действия предыдущей программы развития сельского хозяйства свои села покинули более 27 тыс. жителей. Понимая критическую сложность вопроса, Ирина Никулина говорит, что целью мероприятий новой программы в крае станет:
- Привлечение уже даже не обязательно квалифицированных, а хотя бы просто кадров.
Председатель Краевой думы Сергей ХОХЛОВ предположил:
- Привлечение на село будет происходить за счет увеличения квот на мигрантов. Привезут таджиков - и все будет в порядке.
Замминистра сообщила, что в 2013 году федеральное правительство изменяет схему финансовой поддержки растениеводства - она будет выделяться из расчета на 1 га посевных площадей. Это заставляет задуматься: деньги надо не в землю «закапывать», а дотировать единицу готовой продукции. Потому расчет федеральных субсидий будет производиться скорей всего по площадям, а региональная поддержка возьмет в основу единицу готовой продукции. А разбираться в этом винегрете опять придется крестьянам.
Александр ЗУБОВ, газета "Золотой Рог".