Общественная приемка получила новое задание

Члены рабочей группы обсудили с губернатором некоторые вопросы, которые вошли в их итоговый отчет. Одно из заданий, которое губернатор поручал общественникам, - определить необходимость восстановления трамвайного сообщения. И члены рабочей группы сообщили, что горожане не просто просят, а требуют вернуть маршруты трамвая. «Это даже не обсуждается, если горожане хотят трамвай, значит, будем делать трамвай. Считайте, что политическое решение принято», - заявил Владимир Миклушевский.