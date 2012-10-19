Общественная приемка получила новое задание

Рабочая группа по разработке предложений по дообустройству объектов саммита АТЭС, в которую поступило более 1000 обращений от жителей края, завершила работу.
Оперативно группа представляла губернатору Приморья Владимиру МИКЛУШЕВСКОМУ предложения по дообустройству объектов, которые не требуют финансовых затрат или проектных решений. Так, возле школы №50 по улице Олега Кошевого появился пешеходный переход, оборудованный светофором. Также оперативно нанесена разметка по улице Окатовой к Дому ребенка. Появились информационные знаки на новых трассах, стали появляться информационные щиты о будущих дорожных развязках.
Общественность края, желающая гулять по Золотому мосту, достучалась до чиновников «Мост через Золотой Рог для пешеходного движения будет открыт весной следующего года, когда будут обеспечены меры безопасности», - сказал губернатор. Он сообщил также, что в конце октября будет выпущена карта автомобильных дорог Владивостока.
Члены рабочей группы обсудили с губернатором некоторые вопросы, которые вошли в их итоговый отчет. Одно из заданий, которое губернатор поручал общественникам, - определить необходимость восстановления трамвайного сообщения. И члены рабочей группы сообщили, что горожане не просто просят, а требуют вернуть маршруты трамвая. «Это даже не обсуждается, если горожане хотят трамвай, значит, будем делать трамвай. Считайте, что политическое решение принято», - заявил Владимир Миклушевский.
Член рабочей группы Валентин АНИКЕЕВ указал на факт того, что при строительстве объектов на острове Русский были изменены проектные решения.
«Нарушены проектные решения, утвержденные Путиным. Применение опресненной воды - это временное решение, включенный в программу объект по строительству водовода не выполнен», - сказал он.
Аналогичная ситуация и по отводу канализации, который построили, отклоняясь от проекта, утвержденного Владимиром Путиным. По мнению общественника, эти вопросы необходимо решать немедленно. Губернатор Приморья согласился с доводами Валентина Аникеева. Владимир Миклушевский сообщил, что уже имеются договоренности по началу строительства в 2013 году централизованного водовода на Русский.
«Все понимают, что водовод для людей нужен. Опреснитель - это временный источник. Есть уже поручение президента по этому поводу», - сказал Владимир Миклушевский.
Фетисов-холл и Театр оперы и балета по заданию губернатора переданы под кураторство сенаторам от Приморья. Татьяна ЗАБОЛОТНАЯ должна лоббировать интересы театра, а Вячеслав ФЕТИСОВ - концертно-спортивный комплекс.
Общественники обозначили перед губернатором и ряд проблем: создание разворотного кольца в районе «Зеленого острова», обустройство развязки на Окатовой, строительство развязки к «Примрингу», качество обслуживания пассажиров в новом терминале аэропорта, озеленение на территориях, прилегающих к стройкам.
Председатель рабочей группы Марина ШЕМИЛИНА вручила губернатору итоговый отчет, который включил 150 предложений: все они, как заверил Владимир Миклушевский, будут воплощены. Но сделать все и сразу, по его словам, не позволят возможности бюджета, поэтому необходимо расставить приоритеты. Рейтинг предпочтений приморцев будет проведен на сайте администрации края. В итоге в течение месяца появится график выполнения всех предложений, подкрепленный бюджетными ассигнованиями.
Губернатор Приморья поддержал инициативу общественности проконтролировать исполнение всех поступивших предложений и продлил срок полномочий группы. Также Владимир Миклушевский поручил рабочей группе трансформироваться в новую и провести аналогичную работу, только уже по теме «Безопасность дорожного движения во Владивостоке».
Юрий РОГОВ.