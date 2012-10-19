Потребители и бизнесмены ждут ухудшения экономической ситуации в России

Уровень потребительской уверенности населения России в III квартале 2012 года снизился на 2 процентных пункта по сравнению со II кварталом - до минус 6%, следует из результатов обследования, проведенного Росстатом. Снижение индекса было зафиксировано впервые с I квартала 2011 года, сообщает «Финмаркет».
Индекс ожидаемых изменений экономической ситуации снизился на 6 процентных пунктов и составил минус 2% против 4% во II квартале 2012 года.
Положительных изменений в экономике страны в течение следующих 12 месяцев ожидают 20% опрошенных (во II квартале 2012 года - 25%). Доля респондентов, отрицательно оценивающих ожидаемые изменения, возросла до 22% (во II квартале 2012 года - 17%).
О том, что у населения испорчено потребительское настроение, говорит и исследование, проведенное Росгосстрахом. В сентябре уже 69% населения с тревогой вглядывалось в будущее, тогда как в августе таких было 58%.
Больше всего экспертов РГС волнует падение настроений руководителей относительно будущего их предприятий, что является тревожным сигналом торможения экономики. В завтрашнем дне своего предприятия уверены 64% руководителей против 75% в августе.
При этом уровень удовлетворенности населения своей жизнью остается достаточно высоким - 84% жителей российских городов. Но и здесь сказались тревожные ожидания - в августе вполне довольны своей жизнью были 89% граждан.