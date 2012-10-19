Приморцы могут принять участие в работе общественных экспертных советов

Как окончательно будет называться тот или иной совет, какие проблемы края он будет рассматривать - в первую очередь будет зависеть от самих экспертов. Первый этап формирования ОЭС - приглашение жителей края к участию в совете и формирование базы данных экспертов по темам экспертных советов. Советы станут постоянно действующими консультационными, экспертно-аналитическими, совещательными органами, осуществляющими независимую общественную экспертизу решений по общественно значимым для жителей Приморского края вопросам.