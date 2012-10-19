Рынок труда на Дальнем Востоке готов к изменениям и «нетворкингу»

- На рынок труда, безусловно, будут оказывать влияние новые ценности, потребности и запросы населения. Мы постепенно будем уходить от потребительского отношения к жизни; увеличится благотворительная и волонтерская деятельность. И хотя материальная компенсация, льготы и гарантии всегда будут сохранять привлекательность, в более широком контексте их значимость все же будет постепенно ослабевать. Кстати, уже сегодня 72% опрошенных Adecco работников хотели бы, чтобы их работодатель, помимо обычной системы поощрений (бонусы, премии, компенсации, мед. страховка), предложил бы поощрения, ориентированные на семейные ценности (мини-детский сад; сокращенный рабочий день для молодых мам; возможности обучения, отдыха для семьи и детей и др.). Эксперты все чаще говорят о том, что все больше людей будут участвовать в добровольческой деятельности на благо «всех». Это может быть помощь пожилым людям, оказание содействия природоохранным неправительственным организациям или же участие в социальных проектах, ориентированных на детей, молодежь или защиту животных. Она осуществляется в свободное время, но ее опыт может стать полезным как для личностного развития, так и для профессиональной карьеры. Эта тенденция видна уже сегодня - 35% опрошенных ответили, что занимались благотворительной и волонтерской деятельностью, и еще 17% хотели бы заняться этим в будущем.