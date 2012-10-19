Срок реализации инвестпрограммы по переводу на газ Владивостокской ТЭЦ-2 перенесут на год?

«Я хочу сказать, что мы своими силами и за свои деньги построили газопровод в Хабаровск осенью 2006 года. Ни одной остановки газопровода из-за гидратных пробок не было. Падало - поднималось давление, работало - не работало, это все технологии, и они должны предусматривать эти вещи. У вас тоже. Если вы построили трубу с большим сечением и сегодня не можете обеспечить такой отбор - это нужно было учитывать. Потому что перемычка Комсомольск-на-Амуре - Хабаровск рассчитана на 4,5 млрд кубометров в год. Вы трубу закладывали несколько больше, значит, нужно находить технические решения. Энергетики после перехода на газ закрыли золоотвал. Как они сейчас будут работать на угле?», - изложил свою точку зрения на ситуацию министр.