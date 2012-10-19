Столица ДФО осталась без земли

Министр строительства Хабаровского края Андрей ПОПОВ сообщил, что, согласно принятой целевой программе «Жилище», к 2020 году регион должен выйти на сдачу жилья в расчете 1 м кв. на 1 жителя. В крае проживают около 1 млн 400 тыс. жителей. Даже если взять только взрослое население, имеющее право голоса, останется около 1 млн человек. Получается, что за оставшееся время объемы жилищного строительства должны вырасти в 3,5 или хотя бы в 2,5 раза. Интересно, что в Хабаровске, согласно сформированному местной администрацией прогнозу социально-экономического развития, до 2015 года ежегодно будут сдаваться от 290 до 320 тыс. м кв. А если учесть, что в Комсомольске-на-Амуре практически нет платежеспособного спроса… Вероятно, основной строительный бум намечен на последнюю пятилетку программы.