Столица ДФО осталась без земли

Земельные надежды мэрии связаны с уходом частей Министерства обороны.
Основным препятствием развития строительства в Хабаровске становится отсутствие свободных земель, пригодных для застройки. Об этом сообщил на совещании в правительстве края мэр города Александр СОКОЛОВ.
Сегодня под жилищную застройку в городе имеет достаточное количество участков только «Дальспецстрой», все остальные застройщики уже испытывают на себе создавшийся дефицит. А если учесть, что мэрия в первоочередном порядке старается обеспечить землей строителей, задействованных в муниципальных программах, нетрудно представить, в каком положении оказываются все остальные организации.
Сложность с выделением земельных участков становится важнейшей проблемой и в вопросах привлечения в Хабаровск новых инвесторов, в том числе и зарубежных. Во время прошедшей на минувшей неделе встречи руководства администрации города с делегацией из Харбина, в составе которой были и представители заинтересованных деловых кругов, обсуждалась возможность привлечения китайского капитала в жилищное строительство, и был выбран вариант развития застроенных территорий.
Земельные надежды мэрии связаны с уходом частей Министерства обороны, сопровождающихся передачей в собственность муниципалитета земельных участков. Так, площадь в 17 га на улице Суворова в Южном округе, ранее принадлежавшая военным, теперь наполняется объектами развлекательной и социальной инфраструктуры, готовится к началу строительства жилых домов. По данным Александра Соколова, в Хабаровске из-под военных еще могут высвободиться участки, размером более 3 га, на которых возможна и жилищная застройка. Вопросы об их переводе сейчас рассматриваются, и от скорости принятия этих решений во многом зависит дальнейший строительный рост, увеличение объемов инвестиций в новые объекты строительства.
В 2012 году в Хабаровске будет сдано 290 тыс. м кв. жилья, а в целом по краю планируется ввести в строй 405 тыс. м кв. В Комсомольске в этом году строятся 9 домов. При этом почти коммерческого строительства – 2 небольших дома. Хотя уже многоквартирных, что мэр города Владимир МИХАЛЕВ считает достижением – раньше и такого не было, поскольку в городе почти нет спроса на новое жилье на свободном рынке. Зато проблем с землей во втором по величине городе края не существует.
Министр строительства Хабаровского края Андрей ПОПОВ сообщил, что, согласно принятой целевой программе «Жилище», к 2020 году регион должен выйти на сдачу жилья в расчете 1 м кв. на 1 жителя. В крае проживают около 1 млн 400 тыс. жителей. Даже если взять только взрослое население, имеющее право голоса, останется около 1 млн человек. Получается, что за оставшееся время объемы жилищного строительства должны вырасти в 3,5 или хотя бы в 2,5 раза. Интересно, что в Хабаровске, согласно сформированному местной администрацией прогнозу социально-экономического развития, до 2015 года ежегодно будут сдаваться от 290 до 320 тыс. м кв. А если учесть, что в Комсомольске-на-Амуре практически нет платежеспособного спроса… Вероятно, основной строительный бум намечен на последнюю пятилетку программы.
Мешает выполнению планов не только безземелье хабаровской мэрии, но и недостаточная развитость местной индустрии строительных материалов. Как отметил губернатор Вячеслав ШПОРТ, в Комсомольске раньше было 3 кирпичных завода, еще 1 находился в Комсомольском районе, и все они были закрыты во времена строительного спада. Впрочем, ресурсы наращивания собственного производства стройматериалов в крае далеко не исчерпаны – часть мощностей хабаровского ЖБИ-4, компаний «Автомост» и «Террако-Восток», находятся на реконструкции. Более того, объемы производства некоторых видов продукции были снижены после окончания строек саммита АТЭС во Владивостоке.
Еще одну проблему в выполнении планов наращивания объемов сдачи жилья может породить традиция завершения строительства к концу года. Из 17 жилых домов, сдаваемых в этом году в Хабаровске, сдача 9 запланирована на декабрь. Но благоустройство, например, зимой не сделаешь. Потому «Архстройнадзор» предупредил, что теперь будет строго следить за соблюдением всех требований и может не принять дом с недоделками.
Александр ЗУБОВ, газета "Золотой Рог".