Центром Владивостока станет Патрокл?

Парковки нужно строить. Но не на бюджетные средства, а на частные инвестиции. Дороги, конечно, надо строить. И у нас в генплане есть проекты объездных дорог. Мы подали проект в «Программу развития Дальнего Востока и Забайкалья» на 200 млрд рублей! Там есть все - развязки, дороги, в том числе и скоростной трамвай на монорельсе, и новый Рудневский мост на 4 полосы, и аквапарк, и парк Минного городка… Вопрос в том, что из этого перечня мы сможем отстоять. Вообще же, должен сказать, что за Уралом нет места для жизни лучше, чем на юге Приморского края.