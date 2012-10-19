В Хабаровском крае завершена лососевая путина

По предварительным данным, в Хабаровском крае вылов в этом году составил более 50 тыс. тонн. Ученые отмечают, что это рекордный показатель за последние 100 лет.
На материковом побережье Охотского моря по причине сложных погодных условий и паводковых вод путина сложилась не совсем удачно. Гораздо лучше дела обстояли на Амуре и в подзоне Приморье. Вылов в реке Амур в текущем году составил 36,2 тыс. тонн, что на 13,5 тыс. тонн больше, чем в 2010 г. Об этом сообщает РИА Fishnews со ссылкой на Министерство природных ресурсов Хабаровского края.