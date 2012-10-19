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В Приморье продолжается выдача охотничьих билетов единого федерального образца

19 октября 2012, 13:55
Охотничий билет единого федерального образца является единственным удостоверением на право охоты. Документ не ограничивается сроками и действует на всей территории России.

ВЛАДИВОСТОК, 19 октября, ZRPRESS. Как рассказали в управлении по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира Приморского края, в соответствии с приказом министерства природных ресурсов и экологии, только по документу нового образца можно охотиться в России.

Охотничий билет единого федерального образца является единственным удостоверением на право охоты. Документ не ограничивается сроками и действует на всей территории России.

Только по такому охотничьему билету охотник может получить разрешение на добычу объектов животного мира, путевку для охоты в конкретном охотничьем хозяйстве, а также пройти процедуру регистрации и перерегистрации охотничьего оружия в лицензионно–разрешительных отделах органов внутренних дел.

Сведения о владельце охотничьего билета единого федерального образца вносятся в государственный охотохозяйственный реестр. Это обстоятельство позволит судебным органам применять к нарушителям охотничьего законодательства такую меру, как лишение специального права на охоту. Информация о принятом судебном решении будет доступна специально уполномоченным органам всех субъектов Российской Федерации. Поэтому получить другой документ в ином регионе России станет невозможным, сообщает пресс-служба администрации Приморского края.

#Новости#Приморье#Общество
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