В Приморье за служебный подлог перед судом предстанет сотрудник колонии-поселения

ВЛАДИВОСТОК, 19 октября, ZRPRESS. Уссурийской городской прокуратурой утверждено обвинительное заключение в отношении должностного лица колонии-поселения, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 292 УК РФ (служебный подлог).
По версии следствия, начальник отдела коммунально-бытового интендантского и хозяйственного обеспечения федерального бюджетного учреждения колония-поселение № 51 ГУФСИН России по Приморскому краю умышленно вносил заведомо ложные сведения в официальные документы.
Так, в период с августа по ноябрь 2010 года им проставлены подписи в доверенностях о получении заработной платы от имени формально трудоустроенных четырех лиц из числа осужденных. В результате таких действий указанным лицом незаконно получено более 100 тыс. рублей.
В настоящее время уголовное дело направлено в Уссурийский районный суд для рассмотрения по существу, сообщает пресс-служба прокуратуры Приморского края.