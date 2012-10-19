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В Приморье за служебный подлог перед судом предстанет сотрудник колонии-поселения

19 октября 2012, 13:45
Начальник отдела коммунально-бытового интендантского и хозяйственного обеспечения федерального бюджетного учреждения колония-поселение № 51 ГУФСИН России по Приморскому краю вносил заведомо ложные сведения...

ВЛАДИВОСТОК, 19 октября, ZRPRESS. Уссурийской городской прокуратурой утверждено обвинительное заключение в отношении должностного лица колонии-поселения, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 292 УК РФ (служебный подлог).

По версии следствия, начальник отдела коммунально-бытового интендантского и хозяйственного обеспечения федерального бюджетного учреждения колония-поселение № 51 ГУФСИН России по Приморскому краю умышленно вносил заведомо ложные сведения в официальные документы.

Так, в период с августа по ноябрь 2010 года им проставлены подписи в доверенностях о получении заработной платы от имени формально трудоустроенных четырех лиц из числа осужденных. В результате таких действий указанным лицом незаконно получено более 100 тыс. рублей.

В настоящее время уголовное дело направлено в Уссурийский районный суд для рассмотрения по существу, сообщает пресс-служба прокуратуры Приморского края.

#Новости#Приморье#Происшествия
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