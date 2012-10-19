Визит Деда Мороза и Снегурочки

Когда близится любимый всеми праздник Новый год, мы пребываем в предвкушении радости и счастья. В Москву прилетает северный ветер, приносит с собой снега и вьюги. Каждый житель города начинает подготовку к празднику. В городе царит предновогодняя суета, в магазинах покупают подарки, елочные украшения, шампанское, разные вкусности к столу. С удовольствием взрослые с детишками украшают елку пестрой мишурой, кутают ее в разноцветные гирлянды. Хозяйки заранее придумывают меню для праздничного ужина. В жизнь приходит волшебство, исполняются добрые и сокровенные желания. В наш дом входит сказка, исполняются мечты.
Но самое главное, без чего нельзя представить встречу наступающего года – без прихода Деда Мороза и его очаровательной внучки Снегурочки. Согласитесь, Новый год без главных его персонажей – не Новый год. С радостью ждут Деда Мороза и дети, и взрослые. Дед Мороз приходит в наши дома, приносит в большом мешке подарки для каждого, а веселая Снегурочка дарит массу положительных эмоций, она всегда знает, чем развлечь народ.
Важно порадовать близких приходом Дедушки Мороза и Снегурочки, для этого нужно заблаговременно позаботиться о том, чтобы сделать заказ Деда Мороза на дом. Дед Мороз оживит обстановку шутками, разнообразными новогодними историями, обязательно пожелает любви, здоровья и счастья в предстоящем году. Пожелания Деда Мороза не могут не исполниться!
Для взрослых не меньше, чем для детей приятен сюрприз – появление Снегурочки и Деда Мороза. Очень интересно увидеть в Новый год любимых с детства персонажей. Они развеселят любую публику. Одним только своим появлением сказочные гости порадуют приглашенных гостей, создадут непринужденную, по-домашнему теплую обстановку, доставят массу удовольствия.
Корпоративная вечеринка с участием Деда Мороза и Снегурочки – это яркое воспоминание на весь последующий год! Масса праздничных игр, шуточных конкурсов, веселых соревнований, маленьких инсценировок – все это обеспечат главные герои волшебного праздника зимы.
Дед Мороз в офис – это незабываемый сюрприз для коллег. Заказывая Деда Мороза, можно высказать особые пожелания по поводу его участия в праздничном мероприятии. Дед Мороз и внучка могут стать по желанию организаторами красочного незабываемого шоу, ведущими зажигательной танцевальной программы.
Вызвать Деда Мороза и Снегурочку очень просто – достаточно подать заявку в нашу организацию. Мы выполним все ваши пожелания и постараемся сделать празднование Нового года по-настоящему волшебным и запоминающимся.