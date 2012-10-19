Визит Деда Мороза и Снегурочки

Когда близится любимый всеми праздник Новый год, мы пребываем в предвкушении радости и счастья. В Москву прилетает северный ветер, приносит с собой снега и вьюги. Каждый житель города начинает подготовку к празднику. В городе царит предновогодняя суета, в магазинах покупают подарки, елочные украшения, шампанское, разные вкусности к столу. С удовольствием взрослые с детишками украшают елку пестрой мишурой, кутают ее в разноцветные гирлянды. Хозяйки заранее придумывают меню для праздничного ужина. В жизнь приходит волшебство, исполняются добрые и сокровенные желания. В наш дом входит сказка, исполняются мечты.