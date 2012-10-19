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За 9 месяцев 2012 года в Хабаровске произошло 823 ДТП

19 октября 2012, 20:14
Такие данные были озвучены в ходе заседания городской комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения начальником городского отдела ГИБДД Петром РЫБАКОВЫМ.

За 9 месяцев 2012 года в Хабаровске произошло 823 ДТП, в которых погибло 46 человек и пострадало более 1 тысячи жителей.

Такие данные были озвучены в ходе заседания городской комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения начальником городского отдела ГИБДД Петром РЫБАКОВЫМ, рассказавшим также, что особую тревогу полицейских вызывают водители мопедов и велосипедисты – гаишники с нетерпением ждут принятия государственного решения об ужесточении требований к этим участникам дорожного движения.

Оживленным вышло обсуждение вопроса эксплуатации железнодорожных переездов. В апреле 2012 года специальная комиссия провела обследование всех 34-х переездов, находящихся в черте Хабаровска. После проверки железнодорожники начали устранять недоработки. Так, были отремонтированы объекты на пересечении проспекта 60-летия Октября и улиц Промывочной, Зеленой, Приморской, а также на улицах Узловой, Перекопской, Центральной и Бийской. В планах – оснащение основных переездов камерами видеонаблюдения, но кто будет финансировать этот проект, пока не решено.

#Новости#Хабаровск#Общество
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