Дальневосточники хотят застраховаться… от роста инфляции и потери разума

- На данный момент у меня застрахованы жизнь, квартира и автомобиль. Если бы предоставилась такая возможность, застраховался бы от всего, что только может доставить неприятности или нанести прямой вред - от встреч с плохими людьми, разочарований и прочего негатива, который бывает в жизни... Но если быть серьезным, то, на мой взгляд, страховка сегодня действительно очень нужна и полезна, особенно когда речь идет об имуществе.