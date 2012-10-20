Дальневосточники хотят застраховаться… от роста инфляции и потери разума

В октябре в России отмечается День страховщика. Эта сфера деятельности прочно вошла в нашу жизнь и продолжает стремительно развиваться. Сегодня страхуют все - автомобили, недвижимость, гражданскую ответственность, здоровье, жизнь... Более того, за границей страхуются даже от похищения инопланетянами, скрытой камеры с последующим показом по ТВ, распада любимой музыкальной группы или отказа перед алтарем... "От чего застраховали бы себя вы?" - обратился "ДК" к своим читателям.
Галина ПОНОМАРЕНКО, директор по развитию и продвижению ЗАО «Дальневосточное авиационное агентство «Спектр Авиа Сервис» (г. Хабаровск):
- Я считаю себя человеком, мыслящим реально и довольно прагматично. Поэтому не люблю задаваться подобными вопросами. На мой взгляд, даже если бы была такая возможность, не нужно страховаться от всего - в жизни обязательно должны быть непредсказуемые моменты, на которых учишься и набираешься опыта. Пусть крадут инопланетяне, распадаются музыкальные группы... Появятся новые. А страховать нужно только самое необходимое - жизнь, здоровье, недвижимость, автомобиль...
Александра МУХОТИНА, главный врач Центра эндокринного здоровья и репродукции «Примавера» (г. Владивосток):
- Если отойти от привычных вещей и пофилософствовать, то я бы, наверное, застраховала главную интеллектуальную собственность человека - разум. Это, пожалуй, самая большая ценность для любого человека, определяющая все остальное.
С медицинской же точки зрения я бы посоветовала и мужчинам, и женщинам застраховать свой репродуктивный потенциал. Нет людей, которые не хотят быть здоровыми, не мечтают испытать счастье материнства и отцовства. Другое дело, что в молодости об этом как-то не думаешь. А ведь давно замечено: стоит что-либо застраховать, вложить во что-то средства - сразу начинаешь бережно к этому относиться. В психологии даже есть специальный термин - якорение. И вот в этом случае страховой полис может сыграть добрую службу.
Евгений РАЕВСКИЙ, заместитель директора Дальневосточного филиала банка Хоум Кредит по развитию POS-кредитования (г. Хабаровск):
- На данный момент у меня застрахованы жизнь, квартира и автомобиль. Если бы предоставилась такая возможность, застраховался бы от всего, что только может доставить неприятности или нанести прямой вред - от встреч с плохими людьми, разочарований и прочего негатива, который бывает в жизни... Но если быть серьезным, то, на мой взгляд, страховка сегодня действительно очень нужна и полезна, особенно когда речь идет об имуществе.
Андрей ФЕДОРАШКО, генеральный директор ООО «Амурская компания АСВ» (г. Благовещенск):
- Если пофантазировать, то я бы, пожалуй, застраховался… от роста инфляции. Мы живем в мире, где инфляционные скачки не соответствуют реальному росту цен. Это очень мешает и развитию бизнеса, и личным планам. Хотелось бы стабильности, чтобы можно было что-то планировать, развиваться и полноценно жить.
А от чего себя застраховали бы вы?...
Журнал "Дальневосточный капитал".