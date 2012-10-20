Для Якутии важнейшим партнером становится Хабаровский край

Впрочем, Эльгинский угольный комбинат, в который вложено уже 52 млрд рублей, - лишь часть масштабного проекта комплексного развития южной Якутии. К 2019 году в рамках государственно-частного партнерства на юге республики появятся и другие предприятия, такие как Эльконский, Тарыннахский и Таежный горно-обогатительные комбинаты, Якутский и Инаглинский угольные комбинаты, Канкунская ГЭС и другие. За ближайшие семь лет инвесторы также планируют начать освоение ряда железнорудных, каменноугольных, апатитовых, урановых и фосфорных месторождений. Общая стоимость проекта оценивается сегодня в 422,5 млрд рублей, из которых 114,5 млрд руб. - средства государства.