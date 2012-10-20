Единороссы определились с председателем Думы Владивостока

«Впечатляет наш результат не только во Владивостоке, но и в других Приморских городах», - отметила в своем выступлении перед депутатами Людмила Талабаева: «Причина очевидна. Наша партия ответила ожиданиям общества на обновление и открытость. Протестное голосование на прошлых выборах было не против партии, а против закрытости и внутрипартийной борьбы. Предложенный губернатором Миклушевским «Гражданский референдум» позволил выявить новых молодых энергичных людей. Да, не все они стали депутатами. Но мы всех запомнили, и они будут задействованы. Наши оппоненты не смогли противопоставить что-то новое. Они пошли старым путем: критикой, порой очернительством. Мы не пошли на телевидение и не стали вступать в теледебаты с нашими противниками. Мы пошли к людям, встречались с ними во дворах домов. Не звали своих сторонников. И вели со всеми откровенный разговор. Нельзя работать с людьми от выборов до выборов. Надо работать с ними постоянно», - подчеркнула Людмила Талабаева.