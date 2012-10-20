Эксперты обсуждают поправки в жилищное законодательство

Полемику и споры среди экспертов вызвало предложение, в соответствии с которым собственники помещений в многоквартирных домах, износ основных конструктивных элементов которых (фундамент, стены, перекрытия) составляет более 70 процентов, могут быть освобождены от обязанности по внесению взносов на капитальный ремонт. Обеспокоенность некоторых экспертов связана с неурегулированностью порядка установления такого износа, что может привести к нарушению прав граждан. Кроме того, есть опасение, что эта норма повлечет также автоматическое исключение таких домов из программ государственной и муниципальной поддержки капитальных ремонтов, что также нарушит права собственников помещений в таких домах.