Елена Рауд: Перелом в настроениях - главный итог саммита АТЭС

Если этим ресурсом правильно распорядиться, то именно он может стать мощным источником развития территории дальше. Для этого мы ждем от власти пусть всего несколько, но очень конкретных, поддерживающих оптимизм решений. Например, по отмене отчислений на дальневосточные надбавки, расширению возрастных границ по дотированию авиаперелетов, уменьшению налогового бремени для открываемых в Приморье бизнесов, увеличению стипендий дальневосточникам и т.д. Такие решения власти на деле, а не на словах убеждают дальневосточников, что мы нужны нашей территории здесь и России в целом.