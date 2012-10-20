Из объектов, в строительстве которых участвовала семья Перепечиных, можно составить город

Ивановка для Сергея Перепечина - не просто точка на карте. Это место рождения его бабушки по отцовской линии. Его прадед приезжал в начале 1900-х из Омской губернии в амурскую Ивановку на заработки в одной из волн переселенцев и брал с собой жену. Уезжали обратно в Западную Сибирь не только с деньгами, но и с родившейся здесь дочкой Ниночкой. И даже представить себе не могли, что через сто с лишним лет их правнук будет жить на амурской земле и ездить в Ивановку чуть ли не ежедневно, чтобы контролировать там строительство.